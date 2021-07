Negyven kaptárt pusztított el egy anyamedve

Medvetámadás ellen nem véd a villanypásztor sem, ezt bizonyítja a Szentkatolnán élő Csákány Attila méhész esete is. A gazda Kézdiszárazpatak határában helyezte el kaptárait, ám egy bocsos anyamedve tönkretette azokat. A vadállat 27 méhcsaládot puszított el és negyven kaptárt tört össze.

Ha medvekárok kerülnek szóba, Gabriel Păun, az Agent Green környezetvédő szervezet vezetője mindig azzal érvel, hogy villanypásztorral lehet a leghatékonyabban megvédeni a gazdaságokat a medvéktől. Sajnos, ezt az elméletet mások is átvették és folyamatosan hangoztatják, noha a Szentkatolnán élő Csákány Attila méhész esete ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja.

A méhész Kézdiszárazpatak végében, a Katrosa felé vezető út mellett, a Kászon-pataka közelében, annak árterületén állította fel kaptárjait, de a patak kétszer is kiöntött és jelentős kárt okozott Csákány Attilának. Emiatt a szemben lévő dombra telepítette át a kaptárakat, és a telket villanypásztorral kerítette be. A lakókocsira felszerelt térfigyelő kamera tanúsága szerint a közelmúltban egy kétbocsos anyamedve hatolt be a tanyára, pusztított el 27 méhcsaládot és tört össze negyven kaptárt.

A felvételből az derült ki, hogy az egyik bocs bemászott a villanypásztorral védett kerítés alatt, ahonnan nem tudott kimenni, ezért az anyamedve mit sem törődve a villanypásztorral, behatolt a méhekhez, hogy szabadítsa ki a bocsát, hatalmas kárt okozva, mindent tönkretéve – egyetlen kaptár sem maradt épen. A károsult az előző éjszakákat a méhek mellett töltötte, de akkor éjszaka egy családi összejövetel miatt nem lehetett a tanyán, és máris megtörtént a baj.

A pórul járt méhész másnap friss képekkel illusztrálva jelentette a kárt a kézdiszentléleki községházán, ahonnan a panaszt a megyei környezetvédelmi hivatalnak továbbították.

Csákány Attila nem csüggedt el, pár nap alatt sokkal keményebb új drótkerítést épített, és a villanypásztor sem a régi. „Na, ezt csomagold össze barna maci...” – adta hírül az új kerítés elkészülését a Facebook-oldalán megosztott kisfilmen. Abban, hogy újraindíthassa katrosai méhészetét, a legnagyobb segítséget a gyergyószárhegyi Mezei Attila méhészkollégájától kapta.