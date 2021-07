Induljon a nap a tökéletes reggelivel – ilyen az egyszerűen elkészíthető zabkása /X/

A zabkása - nem is kérdés - remek kezdete lehet a napnak, azontúl, hogy tökéletesen csillapítja a reggeli éhséget, lehetőséget ad a hétköznapi reggelek gyors indítására is, ugyanis elkészítése végtelenül egyszerű.

Néhány alapvető szabály követésével egy alacsony energiatartalmú, de rostokban és fehérjében gazdag reggeli készíthető, amely jó alapja lehet egy nagyszerű napnak.

A leggyorsabb reggeli a zabkása

A rohanós reggelek fénypontja lehet a fogyókúrák során is kiválóan alkalmazható zabkása. Számos fajtája és elkészítési módja ismert, melyeket kombinálva akár minden napra jut egy változat. Sok ötletet és receptet is találhatunk a kása elkészítéséhez, de saját ízlésünk, és éppen aznapi kedvünk szerint is szabadon alakíthatjuk a gyors reggelinket.

Van, aki a natúr verziót kedveli, és az eredeti recept szerint a zabpelyhet használja fel alapanyagként, azonban vannak, akik boldogan választják a boltok polcain megtalálható, összetevőiben előre elkészített, NapiBio.hu oldaláról is rendelhető zabkását, azzal is gyorsítva és egyszerűsítve a sietős napindítást. Ezeket a kész termékeket az elkészítést követően a natúr zabkásákhoz hasonlóan szintén kedvünk szerint kombinálhatjuk. Alap ízesítéséhez illesztve kiegészíthetjük idénygyümölcsökkel vagy akár lekvárral, befőttel is.

A natúr zabkása esetén az alábbi egyszerű receptet követve kiváló ételt készíthetünk:

Egy adaghoz 40 g zabot és 275 ml vizet keverünk össze egy kis tapadásmentes serpenyőben, majd közepes lángon folyamatos kevergetés mellett megfőzzük. Amennyiben túl sűrű a kása, lehet hozzáadni még vizet vagy tejet. Érdemes hozzáadni egy csipet sót is, ugyanis az igazán kihozza a zab kellemes ízét. 10 percet hagyjuk állni az ételt, azt követően fogyaszthatjuk.

Attól függően, hogy milyen típusú zabbal készítjük az ételt, a kása más-más állagú lesz. Választhatunk az apró és a nagyobb szemű zab közül - a különbség az ízen és a főzési időben is érezhető lesz.

Ha reggelenként kevés az idő, akkor jó ötlet lehet amerikai stílusban elkészíteni a zabot, vagyis ha egy éjszakára beáztatjuk a zabpelyhet, reggelre akár főzés nélkül is tökéletes kását kaphatunk. Az áztatás egyébként akár főzés előtt is jó ötlet lehet, ugyanis ez a folyamat lebontja a keményítőket, mellyel szintén csökkenthető a főzési idő, és még az étel emészthetősége is könnyebbé válik.

Népszerű zabkásaváltozatok

Ez a végtelen egyszerű módon elkészíthető étel számos módon variálható. Ötleteket elleshetünk, de akár a saját fantáziánk által is nagyszerű reggeliket varázsolhatunk. Mindez csak a rendelkezésre álló idő, illetve hűtőszekrényünk tartalmától függ.

Készíthetjük különböző típusú tejekkel, növényi tejekkel vagy akár vízzel, majd sűríthetjük joghurttal, banánnal vagy akár még chia maggal is.

A fűszerekkel a kása alapízét határozhatjuk meg. A fahéj, a gyömbér és a szerecsendió vagy akár kakaópor, illetve az őrölt kávé váltogatása új ízt hozhat magával minden reggel. A szezonális gyümölcsök vagy akár télen az aszalványok pedig a napsütést hozzák el nekünk a reggeli ízében.

Bármelyik változatra is esik a választás, az biztos, hogy tartalmas és jó napindítót kaphatunk.