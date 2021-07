Intelligens robotporszívó - tiszta otthon /X/

Modern otthonok modern elvárásokkal

Ahogy változnak az otthonok, s velük együtt a bennük megtalálható felületek, úgy változnak az elvárások is velük szemben. Egy földdöngöléses padlón értelmetlen a porszívózás kérdése, ahogy egy fehér márványon sincs értelme az alapos portalanítás nélküli felmosásnak.

Minél tisztább, átláthatóbb, higiénikusabb a modern otthon tere, annál nagyobbra nőnek az igényeink a tisztaságot illetően. S pontosan emiatt fejlődnek az eszközeink is, hogy kielégítsék igényeinket lehetőleg úgy, hogy ne adjanak több munkát számunkra, mint amit eddig igényelt egy lakás tisztán tartása.

Mit tud egy robotporszívó?

Az intelligens robotporszívó képes a tisztaságnak azt a szintjét megteremteni a lakásban, amely a mai elvárásoknak megfelel. Rendszeres használatával pormentes, tiszta lakásunk lehet, amelyhez nekünk csak annyit kell tennünk, hogy elindítjuk a porszívót, illetve minden nap egy mozdulattal kiürítjük a portartályát.

A mindennapi takarításnak köszönhetően hétvégére nem gyűlik össze annyi kosz és por, mint ami eddig megszokott volt, így akár nem is kell előcibálni minden hétvégén a hagyományos porszívódat sem. Nem csak a padlón lesz kevesebb por, hanem a polcokon és a levegőben is, hiszen a legnagyobb porgyűjtő felületek rendszeresen tisztítva vannak. Így aztán a mindennapokban is tiszta lakásod lehet, és hétvégenként is kevesebb tennivalód akad majd.

Ha háziállatod van, akkor a behordott kosz és az elhullajtott szőr is eltűnik végre, de a hosszú hajszálakat és a szétszórt morzsákat is elfelejtheted, ha robotporszívód van.

Ideális társ a mindennapokban

Az Alpha intelligens robotporszívó ráadásként még nedves feltörlést is végez, így portalanító hatása még a többi robotporszívóénál is nagyobb, hatékonyabb. Egészségesebb és tisztább környezet, és a portalan padló marad csak a nyomában.

Giroszkóp navigációs rendszer és 180 percig tartó takarítás jellemzi. Az oldalkefék mellett hengerkefe is segíti abban, hogy minél alaposabb munkát végezzen. 400 ml-es porgyűjtő tartály és 250 ml-es vizes tartálya van. Száraz, nedves, valamint egyszerre száraz és nedves takarításra is képes.

WIFI-hez csatlakoztatva applikáció segítségével is irányítható, nagy szívóerejének köszönhetően a legtöbb háztartási szennyeződéssel elboldogul. Rövid idő alatt, akár 4-5 óra alatt teljesen fel tud tölteni, s újból bevethető.

Ha olyan takarító eszközt keresel, amely valóban hatékony és megkönnyíti a mindennapjaidat, miközben neked több időd és energiád marad azokra a dolgokra, amelyeket igazán fontosnak tartasz, akkor érdemes egy robotporszívóba beruháznod! (X)