Kiriakídisz arra biztatta a romániai polgárokat, hogy a maguk és környezetük védelme érdekében hozzák meg a helyes döntést, és oltassák be magukat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a delta variáns megjelenésével Romániában is növekedésnek indult az elmúlt két hétben az új megbetegedések száma, és ebben a helyzetben az oltás jelenti az egyetlen védőpajzsot.

Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter szerint főleg a falvakban alacsony az átoltottság, a szaktárca ezért szeretné elérni, hogy az önkormányzati vezetők és a papok támogassák az oltási kampányt. Továbbá rendeletet készül hozni arról, hogy külön honoráriummal bátorítanák a családorvosokat arra, hogy a mozgásukban korlátozott idős, beteg embereknek az otthonukban adják be az oltást.

Az uniós biztos által meglátogatott Petrești községben a lakosság 16 százaléka oltatta be magát. Ez jócskán elmarad ugyan az országos átlagtól, de az ország keleti (moldvai) részén még rosszabb a helyzet: számos községben az átoltottság az 5 százalékot sem éri el. Romániában az oltási hajlandóságban élen járó településeken is a lakosok kevesebb mint fele oltatta be magát: a Temesvár elővárosának számító Újszentes községben a beoltható lakosság 47, a Hargita megyei Borszéken 44, Kolozsváron pedig 43 százalék.

Romániában eddig 4 856 000 ember (a beoltható 12 év feletti lakosság 28,7 százaléka) kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást. Az országban jelentős vakcinakészletek halmozódtak fel, amelyek egy részét a kormány értékesíteni próbálja, vagy humanitárius segélyként adja át más országoknak. Az oltóanyagok tárolásában és elosztásában meghatározó szerepet játszó katasztrófavédelem pénteken közölte: Románia 100–100 ezer adag koronavírus elleni AstraZeneca vakcinát adományoz Ukrajnának és Vietnamnak.