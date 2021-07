Emberre támadt a medve

Az első információk szerint a mezőn támadt rá a medve a férfira. * Péntekre virradóra idős nő konyhájába hatolt be egy hárombocsos anyamedve Tusnádfürdőn. A ház tulajdonosnője kénytelen volt egy szobába menekülni és eltorlaszolni az ajtót. A Hargita megyei csendőrség tájékoztatása szerint az asszonyt álmából költötték fel a konyhából érkező zajok. Az anyamedve élelmet keresett, és talált is az asszony konyhájában egy mézes bödönt. A csendőrök helyszínre érkezésekor az anyamedve és két bocsa már elhagyta a konyhát, a harmadik viszont bennmaradt. A csendőröknek sikerült végül eltávolítaniuk a kölyköt, addig az anyja és a két másik bocs a ház előtt várakozott, megnehezítve ezzel a hatóságok feladatát, félő volt ugyanis, hogy a bennrekedt bocsért aggódó anyamedve agresszívvé válik. Rodica Pribagu, a Hargita megyei csendőrség képviselője azt mondta, az utóbbi időkben egyre több olyan esethez riasztják őket, amikor a medve emberlakta épületbe hatol be – hálószobába, konyhába, pincébe – úgy, hogy a lakásban ember tartózkodik. Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere szerint az elmúlt napokban egy bocsos anyamedve behatolt egy másik család házába, és a családnak a fürdőszobában kellett elbarikádoznia magát, amíg az állatok el nem hagyták a lakást.