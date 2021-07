Rókavár Sugásfürdőn

Az eseményre a Vadon által egynaposra szervezett „Egy a természettel” nevű tematikus rendezvényen került sor. Az erdei iskola avatója mellett Sepsiszentgyörgy központjában a kőszínpad szomszédságában a témához kötődő rajz és alkotópályázat-kiállítás nyílt, díjátadást is tartottak. A sugásfürdői avatón – az erdei iskolának helyet adó épületet Sepsiszentgyörgy önkormányzata adta használatba a Vadon Közhasznú Egyesületnek, a városházát Vargha Fruzsina alpolgármester képviselte.

Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a Rókavár megnevezés köthető Fekete István könyveihez, de szófordulatként is nagyon jó.

„Róka és vár – ez a gyermekeknek is mutatja: ez a hely őket várja, benne van a ravaszdi, az újdonság is. A következő időszak feladata lesz a környező tanösvények kialakítása, de azelőtt az erdei iskola épületében sok berendezésre, megvalósításra van szükség. Erre már pályáztunk a Bethlen Gábor Alapnál, a napokban várjuk az eredményhirdetést” – tette hozzá. Az erdei iskola munkatársai lesznek majd egyetemi oktatók, helybéli pedagógusok, földrajzosok, biológusok, természettudományi szakértők. Elképzeléseik szerint a tanösvények – hármat terveznek – növénytani szempontból lesznek jelentősek (ritkaságokkal, mint a boldogasszony papucsa és a törpe nőszirom, de a gyógynövények jelentőségére is utalnak), illetve madarakra, az erdőben élő állatokra irányítják majd a látogatók figyelmét.