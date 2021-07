Százéves asszonyt köszöntöttek Kommandón

Egyelőre szűk körű volt a megemlékezés, de hamarosan összegyűl majd a népes család, valamivel kevesebb mint száz személy azért, hogy megünnepeljék Erzsike néni kommandói rekordját. A matuzsálem szembetegsége miatt nem lát, de ennek ellenére egy kicsinyke pohár sörrel koccintott az őt köszöntőkkel. Mindenkit éltessen az Isten, sok évvel, egészséggel! – mondta.

Kommandón soha nem volt könnyű az élet, most sem az. Erzsike néni népes családból származik, legidősebb élő testvére 83 éves, legfiatalabb ötvenes éveit tapossa. Tizenegy gyermeke született (van 16 unokája, 21 dédunokája), 1976 óta özvegy, 27 évnyi szolgálati ideje van, az erdőkitermelési vállalatnál volt takarító. Éjjel kelt, megsütötte a családnak szükséges kenyeret, aztán hat órakor indult munkába. Nem akármilyen kenyér volt ez, Kocsis Béla is visszaemlékezett, milyen finom volt az Erzsike néni zsíros kenyere... A százéves asszony egyedül él, de most már rászorul családja segítségére. Gyerekei, menyei, unokái viselik gondját – beosztják a „szolgálatot”.

A köszöntő alkalmával Kocsi Béla vállalta: idén és továbbá, míg Berszán néni él, évente öt méter fát biztosít ingyen. És az önkormányzat minden, századik életévét betöltött kommandóinak is – fűzte hozzá a polgármester.

Berszán néni – látássérültsége mellett – teljes szellemi épségnek örvend.