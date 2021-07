Javultak a vizsgaeredmények

Előző írásunk

2021-07-19: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Hiánypótló kezdeményezés, az Egyedülálló Szülők Klubja, Háromszék bekapcsolódását jelentették be csütörtök délelőtt a kezdeményezők és a székelyföldi városokban már működő hasonló csoportosulások vezetői a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház udvarán. A magyarországi mintára itthon is meghonosított mozgalom célja, hogy hatékonyan támogassa az egyszülős családokat és gyermekeiket, mert hisznek abban, nekik is joguk van egyenlő esélyekhez, lehetőségekhez.