A valós események ihlette film a szerelemről és a szabadságkeresésről szól, miközben a kommunista rezsim által az ötvenes években a Bărăganba, a „román Szibériába” deportált 40 ezer ártatlan embernek is emléket állít. A filmvetítés utáni közönségtalálkozón jelen lesz Skov­rán Tünde sepsiszentgyörgyi származású színművész, And­rei Zincă rendező és Crina Crișan producer. Telefonos helyfog­lalás és pénztárnyitvatartás 15 órától (0787 526 102); honlap: arta.cityplex.ro.

Kiállítás

KOVÁSZNA. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa, valamint a Kovászna Városi Művelődési Ház közös szervezésében július 22-én, csütörtökön 16 órától kerül sor a Művészeti Karaván – Révkomárom és Háromszék a fotóművészet tükrében című kiállítás megnyitójára Kovásznán a Dózsa György parkban. A révkomáromi kiállítók mellett itthoniak is megmutatkoznak: a Kovászna Megyei Művelődési Központ felhívására több mint 200 pályamunka érkezett be, 21 helyi alkotó Háromszéken készített művészi fotóit láthatjuk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghívásos pályázatának köszönhetően létrejött 50 pannóból álló kiállítás augusztus 19-ig lesz megtekinthető a fürdővárosban.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Benedek-Konrádi Gabriella képzőművész (Bécs) egyéni kiállítása nyílik július 23-án, pénteken 18 órától a Kosztándi Galériában (Gábor Áron tér 4. szám). Megnyitja Dobolyi Annamária művészettörténész; közreműködik Józsa Irén tanárnő és Áda Nóra (zongora).

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Aranyszalagtár – Ezúttal egy 1981-ben készült portréfilm került elő a magyar adás archívumából. Csép Sándor és Dan Grigore Popa Közelkép Vadász Zoltánról című filmje az 1989. november 19-én elhunyt népszerű színészt mutatja be. * Barcaföldvár – Brassótól nem messze található Barcaföldvár, mely hajdan az ide telepített német lovagrend egyik központja volt. A vár újjáépült és turisztikai látványosság lett. De nem csak erről híres Földvár. 1941 és 1945 novembere között hírhedt hadifogolytábor működött itt, melyet a túlélők haláltábornak is neveztek. * Feltöltő fesztivál – Ökumenikus összefogásként szervezték meg újra Gyergyószentmiklóson a Feltöltőt. A modern zenére épülő, keresztény értékeket közvetítő rendezvény idén háromnaposra bővült. Két színpadon váltották egymást magyarországi és erdélyi zenekarok, kísérőprogramok gyanánt a hitélettel kapcsolatos témájú előadásokat lehetett meghallgatni, és most is voltak gyermekfoglalkozások.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától csendes szentségimádási óra, csütörtökön 17 órától a Ferences Világi Rend tagjai vezetik az imaórát az esti szentmise előtt.

ALAPKŐLETÉTEL KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A kézdivásárhelyi evangélikus templomban (Dózsa György utca 10. szám) július 25-én, vasárnap 11 órakor ökumenikus istentiszteleten kérik Isten áldását a bölcsőde-óvoda építési munkálataira, és hálát adnak a felújított templomért. Az istentiszteletet követően az épülő óvodánál (Luther Márton utca 10. szám) leteszik és megáldják az alapkövet.

Lakossági tájékoztatók Sepsiszentgyörgyön

A napokban elindult Prospera Sepsi projekt csapata lakossági tájékoztatót tart az alábbi három helyszínen: az Őrkőn a Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központban július 21-én 17 órától, a Csíki negyedben a Gödri Ferenc-iskolában július 22-én

17 órától és Szépmezőn a katolikus hittanteremben július 27-én 17 órától.

Ingyenes ügyintézés Lemhényben

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai július 21-én, szerdán 16–18 óráig Lemhényben a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kelljen utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), baróti irodáját (Szabadság utca 19-es th., 4B lh.,telefon: 0742 174 168).

Szúnyogirtás Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzata értesíti a lakókat, hogy július 19–22. között Kézdivásárhelyen és a hozzá tartozó településeken 18 és 6 óra között szúnyog­irtást végeznek: ma a Feketeügyön, a Kászon-patakon, a Torja-patakon. A szúnyogirtó szer (K-othrine SC25) hatása az első 24 órában jelentkezik intenzíven, ezért megkérik a szülőket, hogy a kisgyerekeket ebben az időszakban tartsák távol a zöldövezetektől. Ugyanakkor felhívják a méhészek figyelmét, hogy a használt szer a méhekre nézve is káros lehet, ezért a jelzett időszakban ne engedjék ki azokat. Az időjárási viszonyok függvényében a program változhat.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Oltszemen és Zalánban gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. • A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

MUNKÁLATOK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Aszfaltoznak még ma az Egészségügy sétányon az 5-ös, 6-os, 8-as és 9-es tömbház mögötti részen, egészen az Ifjúság sétányig. Kérik a lakókat, hogy ez idő alatt ne parkoljanak az említett szakaszon.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is).

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába szerdán 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót, az egészségügyi szabályok betartását figyelembe véve.