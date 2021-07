Következő írásunk

A sepsiszentgyörgyi Kuti Nándor a 2021–2022. évi idényben is a Kolozsvári U-BT játékosa lesz. A Szamos-parti klub néhány napja bejelentette, hogy a háromszéki kosárlabdázó a következő szezonban is fekete-fehérben játszik. A kolozsvári együttes a belföldi versenysorozatok mellett a Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt, szeptemberben a finn bajnok Salon Vilpas Vikings ellen kezdi meg a főtáblára jutásért folytatott küzdelmet.