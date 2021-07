Következő írásunk

A brit lemezlista élén debütált első albumával Bono fiának, Elijah Hewsonnak Inhaler nevű együttese – adta hírül pénteken a BBC News. Az It Won’t Always Be Like This című lemez Olivia Rodrigo Sour című lemezét váltotta a toplista csúcsán. Az ír U2 együttes, Bono bandája eddigi pályafutása alatt tíz lemezzel került a lemezlista első helyére, de bemutatkozó albumuk 1981-ben az első negyven között sem szerepelt.