Gombászok Bikfalván

Néprajzi és természettudományi vonatkozású kutatások eredményeit mutattuk be, felmértük a vidék gombavilágát, a mikológia, a népi gombászat szempontjait is figyelembe véve. A rendezvény során előadások, filmvetítések, kiállítások, versenyek, játékok, gombaismereti túrák igyekeztek kielégíteni a négy nemzedékből és a romániaiakon kívül az anyaországból is verbuválódott érdeklődőket, a résztvevők kíváncsiságát (de volt vendégünk Angliából és Olaszországból is). Az előadók közt volt a Budapestről online bejelentkező dr. Rimóczi Imre egyetemi tanár, nemzetközi hírű mikológus, dr. Benedek Lajos adjunktus Budapestről és dr. Pál-Fám Ferenc egyetemi docens Kaposvárról (utóbbiak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatói), Fődi Attila Angliából, alulírott, a Bukaresti TE tanára és mások.

Fő támogatónk volt Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa és Uzon önkormányzata. A rendezvény megvalósítását támogatta még a Székely Nemzeti Múzeum, a Dália, a Bertikris, a medgyesi Herasib, a dévai Corvin Kiadó, a Cosys, a Globinfo, Nagy László (Sepsiszentgyörgy), Kovászna Megye Tanácsa. Fő házigazdáink voltak: a Mókus, a Téglás és a Zöld Diófa Panzió. Rendezvényeink nagy része – a túrákon kívül – a bikfalvi kultúrotthonban zajlott, a járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartásával.

Július 9-én Ráduly István prefektus nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölte házigazdaként a jelenlévőket, majd Várallyay Réka Háromszék és főképp Bikfalva kúriáiról tartott vetített képes előadást, Háromszék népi gombászatáról pedig alulírott. Naponta volt legalább 3–4 gombásztúra a Háromszéki-havasokban (túravezetőink voltak: Márk Miklós, Damó Lóránt, Szakács Enikő, Boldizsár Álmos, Pál-Fám Ferenc, Kovács Sándor, Zoltán Sándor), azonosítás, gombás játékok gyakorlása, a gombák szépe kiválasztása. Gombás vonatkozású könyvet mutatott be Benedek Lajos, Fődi Attila, Ioan Costa és Zsigmond Győző. Elő­adások naponta voltak. A már említetteken kívül előadást tartott például Rimóczi Imre a gombák nemi életéről, Pál-Fám Ferenc, valamint Benedek Lajos, Fődi Attila és Zoltán Sándor a vidék gombáiról frissen szedett példányok alapján (mikológiai és etnomikológiai vonatkozásokról). Ismertették a Moeszia – Erdélyi Gombász folyóirat új, galambgombás számát és a jövő évi fali gombanaptárt, melyek a dévai Corvin Kiadónál jelentek meg. A gombafelismerési verseny (Zoltán Sándor, Soós Barna), a szabadtéri gombás játékok, a hozott gombasavanyúságok versenye is összejött, s a szabad program sem maradt el (ennek részeként Szakács Enikő kúriatúrát vezetett Bikfalván, ahol a Bogdán család jóvoltából belülről is szétnézhettünk a példásan rendbe tett épületben, udvarban, kertben). Külön színfoltként került sor egy gombás témájú kiállításra. A Gerendi Enderle Anikó festményeiből, Téglás Zoltán preparátumaiból és LKG-tagok gombafotóiból álló tárlatot Márkodi Vera és Ernő rendezte. A szervező egyesület átadta Márkodi Verának a Veress Magda-díjat.

Több tanfolyamosunk felkészítése is folytatódott a táborban. Erdélyi és anyaországi szakemberek (Pál-Fám Ferenc, Benedek Lajos, Fődi Attila, Fedor Ilona, Zoltán Sándor, Zsitnyányi Ildikó stb.) segítségével történt az azonosítás, a terepmunka. Titkárunk Téglás Zoltán volt, a képes fajlista készítője pedig Bélfenyéri Gábor. A táborozók (gyermekek, fiatalok, közép- és idősebb korúak) ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a térség népszerűsítéséhez. Az időjárási viszonyok kedveztek is, meg nem is. 200-nál több gombafaj begyűjtése, azonosítása történt meg a táborban, és ezek nagy részét ki is állítottuk feliratozva. Összességében eredményes, örömteli szakmai és baráti rendezvény részesei lehettünk.

Zsigmond Győző, a László Kálmán Gombászegyesület elnöke