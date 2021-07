A tervezet kidolgozásánál uniós elveket is figyelembe vettek, de meghatározó a 112-es sürgősségi hívószámra érkezett, medvetámadásokkal kapcsolatos hívások száma, valamint a csendőrségi beavatkozások mennyisége is. A sürgősségi kormányrendelet szövege korábban nem tisztázott fogalmakat is meghatároz: mit jelent az azonnali beavatkozás – elűzés, áthelyezés stb. –, s azt is, hogy ki vehet részt az akciókban, ki lehet olyan állatorvos, aki kábító-nyugtató szereket használhat stb. A tervezet szerint az intervenciós csapat összetétele a következő: az önkormányzati egység polgármestere (a sürgősségi esetek helyi bizottságának vezetője), a csendőrség (a rend biztosítása érdekében), jelen kell lennie a terület gazdálkodásával megbízott szervezet szakemberének (pl. vadőr), valamint az állatorvosnak (aki kezelheti a nyugtatószereket). Az intervenciós csapat többségének határozata alapján dől el, hogy az azonnali beavatkozás melyik lehetőségét alkalmazzák. A tervezet szerint a veszélyes medve esetleges kilövése után árván maradt medvebocsokat engedélyezett központokban helyezi el az állam a környezetvédelmi minisztérium költségén. A veszélyes voltuk miatt kilőtt medvék trófeái állami tulajdonban maradnak.

A gazdák számára jó hír a tervezet benyújtása, ugyanakkor sokak szerint hiányos is, hiszen nem rendelkezik a lakott területeken kívüli esetekről – esztenákon, nyári szállásokon, tanyákon is gyakran támad a medve, ott is veszélyben van emberi élet, jószág egyaránt.

Tánczos miniszter sajtónyilatkozata szerint a napokban jóváhagyhatják a tervezetet. A sürgősségi beavatkozások semmiképp nem fogják veszélyeztetni a barnamedve-állományt – szögezte le a miniszter.