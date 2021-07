Élelmiszerhiányt jósolnak Angliában

A Brexitet követő munkaerőválságot tovább mélyítik a gazdaság újraindításával kapcsolatos kérdések. A szakértők figyelmeztetése szerint a helyzet elkerülhetetlenül romlani fog, s ehhez előreláthatólag hozzájárul az elkövetkező hetekben szabadságát töltő munkaerő hiánya is. A metro.co.uk szerint a legsúlyosabban érintett ágazatok alkalmazottainak jelentős béremelést és egyéb ösztönzőket kínálnak annak érdekében, hogy továbbra is ,,helyükön maradjanak”. Shane Brennan, a Cold Chain Federation vezérigazgatója elmondta: „Bárhová nézünk az ellátási láncban, problémákba ütközünk. Az élelmiszereket nem töltik fel elég gyorsan az élelmiszerüzletekben, és ezt az elmaradást nem csak a logisztikai, hanem a termelési hiányosságok is növelik.”

Munkavállalók ezrei hagy­ták el az Egyesült Királyságot a Brexit és a járvány következtében, és az országba belépő munkavállalók képzetlensége folytán nehezebb betölteni az állásokat. Májusban rekord, 900 ezer betöltetlen pozíciót regisztráltak: a feldolgozóipari és a fuvarozási szegmens különösen súlyosan érintett.