„ROMÁNIÁBAN ÉLÜNK, BESZÉLJEN ROMÁNUL...” Szatmárnémetiben mindeddig nem sok gond volt azzal, ha valaki magyarul szólalt meg egy állami intézményben: a lakosság közel 40 százaléka magyar, és a románok többsége is jól ért vagy beszél magyarul.

Ezért is döbbenetes, hogy a napokban két kézzel verte az asztalt egy orvosnő, hogy román beszédre bírja idős magyar betegét. Az eset pénteken történt a régi poliklinikaként emlegetett járóbeteg-ellátó intézet fül-orr-gégészeti osztályán, ahol Gabriela Niculescu orvosnő annyira zokon vette, hogy idős páciense magyarul szólalt meg, hogy az asztalt verte dühében. A beteg próbálta románul is megfogalmazni, hogy mi a baja, de nem beszéli olyan szinten az állam nyelvét, hogy ismerje a betegségekkel kapcsolatos kifejezéseket. A magyarul és románul is tudó asszisztensnő segíthetett volna a két félnek szót érteni, de ezt valamiért nem tette meg. „77 éves vagyok, de soha ilyet életemben még nem csináltak velem, soha senki így nem beszélt vagy viselkedett velem” – mondta a megszégyenített V. V. A Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége felháborodva vett tudomást az esetről, és fegyelmi eljárást indít a doktornő ellen. (Főtér)

KORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOKKAL KAMPÁNYOL. Bűnvádi vizsgálatok elindítására szólította fel a Szociáldemokrata Párt (SZDP) az illetékes hatóságokat arra hivatkozva, hogy sajtóinformációk szerint Florin Cîţu miniszterelnök kormányzati erőforrásokat felhasználva kampányol a Nemzeti Liberális Párt elnöki székéért. Az SZDP tegnapi közleménye emlékeztet, hogy a médiában megjelent dokumentumok szerint a miniszterelnöki kancellária alkalmazottjai állítottak össze egy kommunikációs útmutatót a kormányfő belső kampánya számára. A szociáldemokraták úgy vélik, hogy a miniszterelnök eljárása kimeríti a „legmagasabb állami szinten elkövetett korrupciós bűncselekmény” fogalmát. (Agerpres)

HALÁLOS GÁZOLÁS. Halálos gázolással gyanúsítanak egy 14 éves szászhermányi fiút. A Brassó Megyei Rendőr-főkapitányság tegnapi közlése szerint a kamasz egy hároméves gyermeket ütött el személygépkocsival a község egyik gazdaságának udvarán. A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozat az udvaron játszadozott vasárnap reggel, amikor a 14 éves fiú elgázolta az autóval. A kisgyermeket kórházba szállították, de belehalt a sérüléseibe. A halálos baleset körülményeit a földvári rendőrök vizsgálják a Brassó megyei ügyészség irányítása alatt. (Agerpres)