A konzultáció az Együtt írjuk Háromszék jövőjét címet viseli. „A következő időszakban minden háromszéki háztartásba bekopogunk és minden 16 év feletti személyt megkérdezünk, hogy mi a véleménye olyan fontos kérdésekről, mint az egészségügy fejlesztése, utak, hidak építése, a turizmus újraindításának támogatása, a szociális helyzet. Azt is megkérdezzük, hogy a jövő évben esedékes magyarországi választásokhoz hogyan viszonyulnak a háromszékiek. A kérdőívünkre adott válaszokat, javaslatokat beépítjük megyei és településfejlesztési terveinkbe, azok mentén alakítjuk közösségünk jövőképét. Célunk, hogy az elkövetkezőkben a konkrét építkezés mellett közösségépítéssel is hangsúlyosan foglalkozzunk, hogy szorosabbra fonjuk a kapcsolatot közösségünk tagjaival, együtt írjuk Háromszék jövőjét” – idézte a szövetség tájékoztatója Tamás Sándort, a területi szervezet elnökét. A politikus, aki egyben a megyei önkormányzat vezetője is, elmondta, a megyei közösségi konzultáció eredményeképpen közös nevezőre hozzák a fejlesztési és a közösségépítési elképzeléseket.

A háromszékieket kitűzővel ellátott önkéntesek keresik fel, a kezdeményezők arra kérik a közösség tagjait, hogy fogadják őket nyitottsággal, legyenek aktív válaszadók és segítsék a konzultációt alapos és őszinte válaszokkal. „Kikérjük és meghallgatjuk az emberek véleményét, fontosnak tartjuk, hogy összefésüljük az elképzeléseket, hogy egységes, az emberek által is elvárt jövőképet alakítsunk ki és az alapján fejlesszük az egész térséget” – jelentette ki Tamás Sándor. (ndi)