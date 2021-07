Szúnyog- és kullancsirtás Sepsiszentgyörgyön

Szerda és csütörtök este végeznek szúnyogirtást Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén, tehát nemcsak a városban, hanem Kilyénben, Szotyorban és Szépmezőn, a parkokban és a szabadidős létesítményeknél is. Ugyanakkor kullancsirtás is lesz a környékbeli piknikező helyeken, például az Olt partján és Sugásfürdő felé az erdőszélen. Ha eső lesz, az akciót a következő napra halasztják.

A rovarirtó szereket sötétedés után szórják ki (ez az időpont a méhek védelmét szolgálja) kézi pumpákkal és autókból; repülőből idén nem permeteznek. A városháza közleményben tudatja, hogy mindkét anyag használatát engedélyezte az egészségügyi minisztérium (a szúnyogok ellen cipermetrin hatóanyagot, a kullancsok ellen pedig a Biotrin plus nevű szert vetik be termikus köd és vizes oldat formájában), de arra kérik a lakosságot, hogy a permetezés ideje alatt kerüljék az éppen vegyszerrel kezelt helyeket, hogy ne lélegezzék be a használt anyagokat. Fél órával később már lehet közlekedni – tudatják.

A közlemény arra is kitér, hogy jövőben megelőző szúnyogirtásra készülnek, hogy már a lárvákat is elpusztítsák, mielőtt rovarrá válnának – idén is ezt a módszert szerették volna alkalmazni, de ennek jogi akadályai voltak. (demeter)