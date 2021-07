Kerámiamagos fűtőpanelek - gazdaságos megoldás mindenkinek /X/

Mit kell figyelembe venni a teljesítményszükséglet meghatározásához?

Az első és legfontosabb szempont az, hogy milyen helyiségbe szánod az adott fűtőpanelt. Például a fürdőszobáknál érdemes túlméretezni a teljesítményt, hogy rövid idő alatt lehessen a fürdéshez megfelelő hőmérsékletet elérni a helyiségben.

További fontos szempont a helyiség mérete, de ne csak a négyzetmétert vedd figyelembe, hanem a belmagasságot is. A szükséges teljesítményt meghatározza még ezeken felül a ház falazata, a szigetelése, illetve annak hiánya, de a födém, a padló, a nyílászárók mérete és minősége is hatással lesz arra, hogy milyen teljesítményű fűtőpanelre lesz szükséged.

Szerencsére a HűtésFűt.hu szaktanácsadással segíti a náluk történő vásárlást, így biztosan nem fogsz tévútra vetődni.

Kerámiamagos fűtőpanelek a gazdaságos működésért

A leggyakoribb félelem az elektromos fűtőpanelekkel kapcsolatban, hogy rendkívül drága fűteni velük. Szerencsére ez ma már egyáltalán nem igaz. Ráadásul már olyan megoldások is elérhetők, amelyek nem hagyományos izzószálat használnak, hanem kerámiamagos, speciális fűtőbetéttel működnek. Ennek a felhasználóra nézve az a jelentősége, hogy kisebb hőmérséklettel működnek a hagyományoshoz képest, így jelentősen kevesebb áramot igényel a működésük.

A HűtésFűt.hu-nál kapható ADAX fűtőpanelek ráadásként rendkívül pontos elektronikus vezérléssel is rendelkeznek, amelynek lehetőségeit kihasználva akár további 20%-os energiamegtakarítást is el lehet érni. A hosszú élettartamú és megbízható ADAX fűtőpanelek magas szintű komfortot kínálnak.

Az ADAX Neo és a Clea fűtőpanel egyszerre nagyon elegáns, letisztult és még okos is! WIFI kapcsolaton keresztül, egy egyszerű okostelefonnal programozható és irányítható, akár távolról is. Edzett üveglapfelülettel is igényelhetőek. Az ADAX Eco ventilátor nélkül, teljesen zajtalanul működik, és még azt is tudja, ha nyitva felejtettük az ablakot, s ilyenkor automatikusan üzemmódot vált.

Az ADAX fűtőpanelekben nem tesz kárt a véletlenül odacseppent víz és a pára sem, viszont nagy teljesítményre képesek, ezért tökéletesen alkalmasak a fürdőszobába is. A gyerekzárnak köszönhetően sem a gyerekek, sem illetéktelenek nem tudnak változtatni a beállításokon, utóbbi miatt kiadó szobák és vendégházak fűtésére kiemelten javasoltak.

Ezek a fűtőpanelek kiegészítő fűtésként, hétvégi házakba, vendégházakba, illetve más, időszakosan használt környezetbe is remek megoldásnak számítanak, de teljes értékű fűtésként is megállják a helyüket!