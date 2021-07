Komfort és dizájn a fürdőszobában /X/

Mindegy is, hogy milyen a fürdőszoba stílusa – letisztult, modern, klasszikus, rusztikus – a lényeg, hogy mi jól érezzük magunkat benne, de ehhez szükségünk van alapvető fürdőszoba berendezésekre. Mutatunk is három nagyon hasznos lakberendezési ötletet, amelyek valóban komfortos helyiséggé varázsolják a fürdőszobánkat.

A kényelem megteremtése fürdőszoba bútorokkal

A megfelelő fürdőszoba bútorok, legyen szó fürdőszobai polcos elemekről, fürdőszoba szekrényekről és polcokról, egyszerre funkcionálisak és esztétikusak is. Ezek a bútorok nem csak a rendszerezésben és a letisztultabb vonal megteremtésében lehetnek a segítségünkre, hanem a reggeli gyors készülődést is lehetővé teszik. A szekrényben és a polcokon tárolhatjuk a törülközőket, a kozmetikai és tisztálkodási szereket és a hajápolással, frizurakészítéssel kapcsolatos eszközeinket.

A dekorációknak fontos szerepük van a hangulat megteremtésében. Már a reggelünk is jól indul, ha a konyhában vagy az étkezőben elfogyasztott kávé után bevonulunk a fürdőszobába, hogy rendbe szedjük magunkat és a fürdőszoba polcokon elhelyezett dekorációkra, virágokra pillantunk.

Hangulatfokozás világítással

A jókedvünket egy jól megválasztott fürdőszobai lámpa is megalapozhatja, nem mellesleg funkciót is betölt. A fürdőszobai dizájn egyik legfontosabb eleme a világítás. A lámpát a mennyezetre és a tükör mellé is elhelyezhetjük.

Napkezdet a zuhanyzóban

Kevés jobb módja van a napkezdetnek, mint egy kellemes zuhany. Ettől nem csak felfrissülünk, de jobb kedvre is derülünk. Ebben a zuhanyfüggönyök is a segítségünkre lehetnek. A zuhanyfüggöny nem csak a tisztaság megőrzésében segít, azaz nem csak funkciót tölt be, de nagyszerűen dekorál is. Választhatunk egyszínű, csíkos, virágos, geometriai vagy absztrakt mintázattal ellátottat, illetve különböző textúrák közül is szemezgethetünk. A zuhanyfüggöny telepítéséhez egyéb kiegészítőkre, például zuhanyfüggöny rúdra is szükségünk lesz. Az, hogy milyet vásárolunk végül, a zuhanytér alakja határozza meg. Ez lehet egyenes vagy ívelt zuhanyfüggöny rúd. A zuhanyfüggöny nem csak a zuhanyzóban hasznos, hanem a kád köré is beszerezhetünk egyet, így megteremthetjük az intim szféránkat a lakásnak ebben a helyiségében, és még karakteressé is varázsoljuk a fürdőszobánkat. (X)