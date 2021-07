Karafiáth Orsolya író, költő, publicista; eddig tíz könyve jelent meg: négy verseskötet, négy regény, és két novelláskötet. Dalszövegeket is jegyez, Koncz Zsuzsától Takáts Eszteren át Charlie-ig. Moderátorként is működik. Erdélyben legutóbb a Four Bones harsona­kvartettel járt. Legát Tibor újságíró, Budapest közlekedésének szakértője, több nagy sikerű közlekedéstörténeti könyv szerzője, a nyolcvanas-kilencvenes évek egyik kultzenekara, a Kézi-Chopin énekes-szövegírója volt, később is több zenekarban énekelt.

A vetítéssel egybekötött zenés felolvasóestre a belépés ingyenes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.15-től Raya és az utolsó sárkány (románul beszélő), 16.30-tól Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (magyarul beszélő), 18.30-tól Halálos iramban 9. (magyarul beszélő), 18.30-tól Lőpor turmix (román felirattal), 20.45-től Sokkal több, mint testőr 2. (román felirattal). Szabadtéri vetítés: 21.30-tól Isteni műszak (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Kiállítás

KOVÁSZNA. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa, valamint a Kovászna Városi Művelődési Ház közös szervezésében július 22-én, csütörtökön 16 órától kerül sor a Művészeti Karaván – Révkomárom és Háromszék a fotóművészet tükrében című kiállítás megnyitójára Kovásznán a Dózsa György parkban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghívásos pályázatának köszönhetően létrejött 50 pannóból álló kiállítás augusztus 19-ig lesz megtekinthető a fürdővárosban.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Benedek-

Konrádi Gabriella képzőművész (Bécs) egyéni kiállítása nyílik július 23-án, pénteken 18 órától a Kosztándi Galériában (Gábor Áron tér 4. szám). Megnyitja Dobolyi Annamária művészettörténész, közreműködik Józsa Irén tanárnő és Áda Nóra (zongora).

Zene

A rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar és a Székely Mikó Kollégium diákkórusainak közös mese- és pop-rock zenei koncertjével folytatódik július 23-án, pénteken 19 órától a KultúrPark eseménysorozata Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban, a Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarán. A műsor népszerű dallamokat tartalmaz: Jacob de Haan: Free World Fantasy, részletek Az oroszlánkirályból, az Aladdinból, Phil Collins és Tom Jones népszerű dalai, Máté Péter: Zene nélkül mit érek én?, Leonard Cohen: Halleluja, Bon-bon: A szexepilem és A rock selection. A koncertre az ülőhelyek száma korlátozott, 10 és 20 lejes áron 200 belépő lesz elérhető. Jegyek kaphatóak a városi jegyirodában, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Kőröspatakon és Kálnokon, csütörtökön Árkoson gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. ♦ A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót, az egészségügyi szabályok betartását figyelembe véve.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega Rt. szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán a gombászegyesület részéről hozzáértő személy minden szerdán és pénteken 8–10, vasárnap 9–11 óráig átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad.

Szúnyogirtás

SEPSISZENTGYÖRGY. Ma és 22-én éjszaka szúnyogirtásra kerül sor a városban. Csak sötétedés után fognak permetezni a kívánt hatás elérése és a méhek védelme érdekében. Repülőből idén nem permeteznek, kézi pumpákkal, illetve autóból juttatják ki a szert. A város teljes közigazgatási területén, minden közterületen permeteznek, beleértve Kilyént, Szotyort és Szépmezőt, valamint a parkokat és szabadidős létesítményeket is. A piknikezőterületeken (például az Olt partján vagy az erdőszélen Sugásfürdő felé) a kullancsokat is irtják. A permetszert termikus köd és vizes oldat formájában juttatják ki. Szúnyogok ellen cipermetrint (3400BIO/18/12.24 számú engedély), kullancsok ellen Biotrin plust használnak (3226BIO/18/12.24 számú engedély). Mindkét anyagot engedélyezte az egészségügyi minisztérium, és rendelkeznek az összes szükséges jóváhagyással. Felhívják a lakók figyelmét, hogy a permetezés ideje alatt kerüljék a vegyszerrel kezelt helyszíneket, hogy ne lélegezzék be a használt anyagokat. Az akció után fél órával már lehet közlekedni. Esős idő esetén a permetezésre a következő nap kerül sor.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Az időjárás miatt a szúnyogirtás programja módosult. 18 és 6 óra között irtanak július 22-én, csütörtökön Nyujtódon, Szászfaluban, Sárfalván; július 23-án, pénteken a Feketeügyön, a Kászon-patakon, a Torja-patakon és Kézdivásárhelyen. A szúnyogirtó szer (K-othrine SC25) hatása az első 24 órában jelentkezik intenzíven, ezért megkérik a szülőket, hogy a kisgyerekeket ebben az időszakban tartsák távol a zöldövezetektől. Felhívják a méhészek figyelmét arra, hogy a használt szer a méhekre is káros hatással lehet, ezért a jelzett időszakban méheiket ne engedjék ki.

Ingyenes ügyintézés Lemhényben

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Lemhényben a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Lakossági tájékoztatók

A napokban elindult Prospera Sepsi projekt csapata lakossági tájékoztatót tart az alábbi három helyszínen: az Őrkőn a Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központban ma 17 órától, a Csíki negyedben a Gödri Ferenc-iskolában július 22-én 17 órától és Szépmezőn a katolikus hittanteremben július 27-én 17 órától.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Apróhirdetések, gyászjelentők

