Hétfőn késő este a bukaresti Ion Luca Caragiale Nemzeti Színházban megtartott gálán Kató Emőke vehette át a legjobb női főszereplőnek járó UNITER-díjat a kolozsvári Reactor független társulat Minden, amit elvett tőlem Alois című, román és magyar nyelvű előadásában nyújtott teljesítményéért.

A szakmai előzsűri díjazásra javasolta a legjobb televíziós előadás kategóriában a Tomcsa Sándor Színház Samuel Beckett Rövidek című produkcióját is, amelyet Zakariás Zalán rendezett. A gála zsűrije végül a három díjra javasolt produkció közül a székelyudvarhelyi társulatét ítélte a legjobbnak.

A legjobb előadásnak járó díjat Radu Afrim Szív és más húskészítmények című előadása nyerte, amelyet Dan Coman kortárs román író szövege alapján vitt színre a craiovai Marin Sorescu Színház társulatával. A legjobb előadás díjáért versenyben volt még a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház román társulatának Villa Dolorosa című produkciója, amelyet Theodor Cristian Popescu állított színpadra, valamint a kolozsvári Alexandra Felseghi szövege alapján készült Verde tăiat című román nyelvű előadás, amelyet Adina Lazăr rendezett a Pro Színház Egyesület nevű zilahi magántársulattal. A legjobb rendezésért járó, Lucian Pintilie egykori neves román rendezőről elnevezett díjat Carmen Lidia Vidu vehette át, aki a bukaresti nemzeti színház által bemutatott Romániai napló. 1989 című előadást jegyezte. A legjobb férfi főszereplőnek járó díjat Răzvan Vico­veanu színművész kapta A revizor című Gogol-drámában nyújtott alakításáért. A nagyváradi Mária Királyné Színház előadása vitte el a legjobb díszlet díját is, az elismerést Adrian Damian tervező vehette át. A legjobb díszletért járó díjért versenyben volt Andu Dumitrescu is a Pool (No Water) című előadással, amelyet a Kolozsvári Állami Magyar Színház mutatott be.

A gálán életműdíjat kapott többek között a 2019-ben elhunyt Alexandru Darie román rendező, a Bukaresti Bulandra Színház egykori igazgatója, valamint Marcel Iureș színművész.