Versenytárgyalás újabb szakaszra

Előző írásunk

Bár ellentmondásosnak tűnhet, de a koronavírus-járvány nagyot lendített a vállalkozások digitális érettségén, 6–8 éves előrelépést hozott világszinten, az idegenforgalom területén viszont még mindig jelentős a lemaradás, Magyarországon is jelenleg ez a legkevésbé digitalizált ágazat – állítja Rasztovits Dávid, a Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója, a nemzetközi szinten egyedülálló kezdeményezés, az egy hónapja alapított anyaországi Digitális Turizmus Szövetség egyik életre hívója. A szövetség képviselője szerint elengedhetetlen, hogy ez a szektor is felzárkózzon a digitális versenyben, szereplői felismerjék az online jelenlét, a digitális lábnyomok kialakításának, a digitális marketing, márkafejlesztés fontosságát. A szövetség célja, hogy többpillérű támogatást nyújtson, hídként, moderátorként lépjen fel a turisztikai és az informatikai ágazat között, nem csak az anyaországban, de Székelyföldön is, hiszen egyes helyspecifikus problémák mellett azt tapasztalták, hogy az itteni idegenforgalmi szereplők is alapvetően ugyanazokkal az akadályokkal szembesülnek a digitalizáció terén.