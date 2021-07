Úgy érezzük mi is, hogy rendtársi kötelességünk segíteni a katasztrófavédelem terén egyre bővülő erdélyi-székelyföldi egységeket – hangsúlyozta a budapesti v. Grosch Attila, a Vitézi Rend katasztrófavédelmi századának országos parancsnoka. – Mi is kaptunk otthon felszereléseket, és mi is adunk itteni rendtársainknak-barátainknak, így jó ez – emelte ki beszédében a hajdúszoboszlói vitéz-főhadnagy, Angyal Péter megyei egységparancsnok.

Hasznos és közszolgálati feladatot vállaltak-vállalnak a Vitézi Rend anyaországi és erdélyi egységei, melyeknek soraiban mondhatni túlsúlyban van a fiatal generáció. – Most alakul erdélyi katasztrófavédelmi egységünk, melynek tagjai Kovászna, Hargita és Maros megyei rendtársaink, nyilatkozta kérdésükre v. Bódi Árpád katasztrófavédelmi főparancsnok, aki elmondta, hogy hamarosan a megyei egységeknek is külön vezetői lesznek. A rendi összetartozás fontosságát igazolta az a tény is, hogy az eseményen jelen volt v. Lukács Botond felső-háromszéki katasztrófavédelmi parancsnok, Hargita és Maros megye önkéntes képviselői és kimondottan a katasztrófavédelem iránti érdeklődésük miatt pedig a lemhényi és kézdialmási frissen alakult ifjúsági szervezeteinek küldöttei. Kovászna Megye Tanácsa és Sepsikőröspatak község képviseletében Tóth Szabolcs, a háromszéki tűzoltó eszközök fotógyűjteményének szerzője és Kisgyörgy Sándor polgármester vett részt az eseményen.