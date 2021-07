Úszó sziget a Rétyi-tavon

Az első úszó szigetet a Rétyi-tavon helyezték el, felülete mintegy tíz négyzetméter. Hasonlókat bocsátottak vízre a Besenyői- és a Felsőrákosi-tavon is. Az úszó szigetek hasznáról a rétyi esemény alkalmával Szabó Jenő elmondta: a természetes úszó szigetek jelen vannak például a Duna-deltában. A rajtuk lévő növényzet segíti a vizek tisztítását, a nitrátok és nitritek felhasználását, lebontását. Emellett a sziget növényzetének vízbe nyúló gyökérzete kiváló környezetet nyújt a halak szaporodásához. Ugyanakkor a sziget felülete madarak fészekrakó helyeként is fontos – mindez az ember alkotta szigetek esetében is érvényes. A rétyi eseményen az úszó sziget hátterében két hattyú lebegett a vízen. Ők is, más vízimadarak, vadkacsák, ludak is fészkelhetnek majd itt – hangzott el a hivatalos avatón.

A Vízalatti Kutatóközpont Egyesület által megtervezett úszó szigetek fából, jutavászonból, újrahasznosítható anyagokból, használt gumiabroncsokból, pillepalackokból készültek. A pillepalackokat később búvárok eltávolíthatják.

Az úszó szigetek környezetjavító hatása – főként a gyökérzet által – többszöröse a tavak szélén élő nádas területeknél. A rétyi önkormányzat tulajdonában lévő, mintegy 14 hektáros vízfelületen ezek szerint az első úszó sziget többszörösére lenne szükség. Az eddig ismert vízminőségi vizsgálatok eredményei szerint a három tó – a rétyi, a besenyői és a felsőrákosi – vízminősége jó, saját felelősségére bárki fürödhet azokban.