Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghívásos pályázatának köszönhetően létrejött, 50 pannóból álló kiállítás augusztus 19-ig tekinthető meg.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Benedek-­Konrádi Gabriella képzőművész (Bécs) egyéni tárlata nyílik pénteken 18 órától a Kosztándi Galériában (Gábor Áron tér 4. szám). Megnyitja Dobolyi Annamária művészettörténész, közreműködik Józsa Irén tanárnő és Áda Nóra (zongora).

Zenés felolvasóest

Az Erdélyi Művészeti Központ és a Kónya Ádám Művelődési Ház vetítéssel egybekötött zenés felolvasóestet szervez ma 19 órától az EMŰK kiállítótermében. Karafiáth Orsolya és Legát Tibor előadók saját szerzeményükből olvasnak fel, verseket is mondanak, amelyet vetítés és zenei aláfestés kísér. Karafiáth Orsolya író, költő, publicista; eddig tíz könyve jelent meg: négy verseskötet, négy regény és két novelláskötet. Dalszövegeket is jegyez, Koncz Zsuzsától Takáts Eszteren át Charlie-ig. Moderátorként is működik. Erdélyben legutóbb a Four Bones harsonakvartettel járt. Legát Tibor újságíró, Budapest közlekedésének szakértője, több nagy sikerű közlekedéstörténeti könyv szerzője, a nyolcvanas-kilencvenes évek egyik kultzenekara, a Kézi-Chopin énekes-szövegírója volt, később is több zenekarban énekelt.

A vetítéssel egybekötött zenés felolvasóestre a belépés ingyenes.

Zene

A rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar és a Székely Mikó Kollégium diákkórusainak közös mese- és pop-rock zenei koncertjével folytatódik pénteken 19 órától a KultúrPark eseménysorozata Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban, a Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarán. A koncertre az ülőhelyek száma korlátozott, 10 és 20 lejes áron 200 belépő lesz elérhető. Jegyek kaphatóak a városi jegyirodában, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Képerenyő

Az Erdővidék Térségi Televízió mai műsora: 19.30 A lélek kérdése – dr. Visky András íróval és dr. Reisinger János irodalomtörténésszel beszélget Egyed Ágnes. 20.30 Adj esélyt magadnak! – Ágoston Annamary motivációs tréner. 20.50 Kiáltó Szó – interjú Fülöp Csabával és részletek az Udvarhely Néptáncműhely előadásából. 21.10 Turisztikai információs iroda nyílt Erdővidéken. A műsorok visszanézhetők a www.erdtv.com internetes portálon és az Erdovidektv YouTube csatornán is.

Mozi

Anna-napi búcsú – Miklósvár 810

Július 25-én, vasárnap a hagyományos Anna-napi búcsú mellett a település első írásos említésének 810. évfordulóját is ünnepli Miklósvár. Több intézmény, egyházközség, civil szervezet és a helyi önkormányzat összefogásával ezt a jeles eseményt egész napos rendezvénysorozattal, családoknak szóló programokkal ünnepelik meg, amelyre várnak minden érdeklődőt Erdővidékről, Székelyföldről, a nagyvilágból. Vasárnap 11 órától az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Fülöp László plébános lesz a miklósvári római katolikus templomban. Az ünnepi beszédek után, 14.30-tól családi délutánt rendeznek a Kálnoky-kastélyban, amelyet a házigazda gróf Kálnoky Tibor és Fülöp László plébános nyit meg. A gyermekek és felnőttek gazdag programkínálat közül választhatnak. A Kálnoky-kastély kertjébe a rendezvény ideje alatt a belépés ingyenes. A helyszínen büfé működik, étel, ital és friss kürtőskalács vásárolható.

Fiatal feltaláló előadása

A Magyar Ifjak Kézdiszékért Ifjúsági Egyesület meghívására a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban július 23-án, pénteken 17 órától a kovásznai Ravasz András, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum kiváló diákja mutatja be találmányát. Olyan ötlettel rukkolt elő, amivel lehetővé teszi a hátrányos helyzetű emberek olvasását és kikapcsolódását. Az érdeklődők közelről is megtekinthetik a találmány egyes részeit. A belépés ingyenes, várnak minden érdeklődőt és fiatalt.

Mesepercek a könyvtárban

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Mesepercek a kertkönyvtárban címmel keddtől péntekig 10–12 óráig a székhelyéül szolgáló épület sarkánál található kiskertben is várja látogatóit, ahol babzsákokon ülve lehet olvasgatni, könyveket választani, illetve beiratkozásra és kölcsönzésre is van lehetőség. Ugyanott naponta 10.30-tól a könyvtárosok és önkéntes segítőik mesét olvasnak gyermekeknek.

Családtalálkozó

A Bardocz, Bardócz, Bardoczy családok leszármazottjainak nyolcadik találkozóját tartják augusztus 1-jén Sepsiszentgyörgyön. Gyülekező 9 órakor a református vártemplomnál. Jelentkezni július 20-ig lehet Bardocz Tündénél (telefon: 0728 846 064), Bardocz Istvánnál (telefon: 0745 141 974) és Beke Ernőnél (telefon: 0744 202 702).

Szúnyogirtás

SEPSISZENTGYÖRGY. Ma éjszaka szúnyogirtásra kerül sor a városban. Csak sötétedés után fognak permetezni a kívánt hatás elérése és a méhek védelme érdekében. Repülőből idén nem permeteznek, kézi pumpákkal, illetve autóból juttatják ki a szert. A város teljes közigazgatási területén, minden közterületen permeteznek, beleértve Kilyént, Szotyort és Szépmezőt, valamint a parkokat és szabadidős létesítményeket is. A piknikezőterületeken a kullancsokat is irtják. Felhívják a lakók figyelmét, hogy a permetezés ideje alatt kerüljék a vegyszerrel kezelt helyszíneket, hogy ne lélegezzék be a használt anyagokat. Esős idő esetén a permetezésre a következő nap kerül sor.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Az időjárás miatt a szúnyogirtás programja módosult. 18 és 6 óra között irtanak ma Nyujtódon, Szászfaluban, Sárfalván; pénteken a Feketeügyön, a Kászon-patakon, a Torja-patakon és Kézdivásárhelyen. A szúnyogirtó szer hatása az első 24 órában jelentkezik intenzíven, ezért megkérik a szülőket, hogy a kisgyerekeket ebben az időszakban tartsák távol a zöldövezetektől. Felhívják a méhészek figyelmét arra, hogy a használt szer a méhekre is káros hatással lehet, ezért a jelzett időszakban méheiket ne engedjék ki.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Árkoson, pénteken Gidófalván és Étfalvazoltánban gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. * A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A napokban elindult Prospera Sepsi projekt csapata lakossági tájékoztatót tart ma 17 órától a Csíki negyedben a Gödri Ferenc-iskolában és július 27-én, kedden 17 órától Szépmezőn a katolikus

hittanteremben.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.