Izgalmasnak ígérkezik az előző idényben a román bajnokságot a negyedik helyen záró Sepsi OSK és a szlovák pontvadászatban bronzérmet szerző nagyszombati Spartak Trnava párharca. Leo Grozavu csapata ebben az idényben eddig csak egy tétmérkőzést játszott, az 1. Liga első fordulójában győzött az Academica Clinceni ellen (2–0), míg a felvidéki együttes csak vasárnap kezdi meg szereplését a Fortuna Ligában, azonban a Konferencia Liga első selejtezőkörében már lejátszott két találkozót. A máltai Mosta FC az első meccsen meglepetésre győzött hazai környezetben (3–2), viszont a visszavágón a Michal Gašparík irányította gárda bebiztosította a továbbjutást (2–0). A Transfermarkt szakportál szerint a Sepsi OSK értékesebb játékoskerettel rendelkezik: a székelyföldi csapatot 10,95 millió euróra értékelik, míg a nagyszombati együttes keretét 8,30 millió euróra taksálják.

A Spartak nem először találkozik romániai csapattal, korábban már játszott tétmékrőzést a Steaua Bukarest, a Dinamo Bukarest és a Craiova ellen. Legutóbb 2012-ben az Európa-liga selejtezőjének 3. fordulójában nézett farkasszemet romániai együttessel, akkor az első mérkőzésen idegenben győzött (0–1), majd hazai pályán vereséget szenvedett a Steaua ellen (0–3). A felvidéki csapat a 2018–2019. évi szezonban az Európa-liga csoportkörében szerepelt, ahol a Fenerbahçe, az Anderlecht és a Dinamo Zagreb volt az ellenfele. A nagyszombati klub 2018-ban bajnoki aranyérmet ünnepelhetett, 2019-ben Szlovák Kupa-győztes volt. Ezzel szemben a tíz éve alakult Sepsi OSK ötödik idényét kezdte meg a román élvonalban, 2020-ban pedig Román Kupa-döntőt játszott. A tapasztalat a Trnava mellett szól, hiszen a sepsiszentgyörgyi együttes először szerepel európai kupasorozatban, és bár minden oka megvan arra, hogy tisztelje nagyszombati ellenfelét, semmi oka sincs arra, hogy tartson tőle.

„A Sepsi OSK számára nagyon fontos sporttörténelmi pillanat következik. Büszkék és boldogok vagyunk, hogy eljutottunk eddig, és bizakodva várjuk a mérkőzést. Láttuk a Spartak mindkét Mosta FC elleni mérkőzését, agresszív csapat, azonban úgy vélem, ha úgy játszunk, mint a bajnokság első fordulójában, nem veszíthetünk. Optimista vagyok, azt mondom, hogy legalább egy döntetlennel utazhatunk haza. A két csapat között a különbséget az jelentheti a nagyszombati együttes javára, hogy rendelkezik nemzetközi tapasztalattal, viszont a mi játékosaink értékesebbek, és remélem, ezt a pályán is megmutatják majd. Számomra nagyon sokat jelent ez a mérkőzés, bízom benne, hogy nem ez a selejtezőkör lesz a végállomás. A labdarúgók is tudatában kell legyenek, hogy mennyire jelentős pillanat előtt állunk. Az európai kupasorozatokra mindenki felfigyel, így ha jól játszanak, akár nagyobb klubok érdeklődését is felkelthetik, rangosabb bajnokságokba kerülhetnek” – nyilatkozta Hadnagy Attila, a Sepsi OSK ügyvezető igazgatója.

Továbbjutás esetén a sepsiszentgyörgyi gárda az európai kupaporondon nagy tapasztalattal rendelkező izraeli Maccabi Tel-Aviv vagy a montenegrói Sutjeska Nikšić csapatával találkozik a harmadik selejtezőkörben. A másik két romániai induló erős bajnokságban szereplő riválisokat kapott ellenfélként: amennyiben túljut az albán KF Laci együttesén, a Craiova a belga Anderlecht, az FCSB az ukrán FC Kolos Kovalivka ellen léphet pályára, ha előbb legyőzi a kazah Sahtar Karagandi együttesét. A magyar klubok közül az Újpest a svájci Basel és az albán Partizani Tirana közötti párharc győztesével, a Puskás Akadémia a belga Gent és a norvég Valerenga közötti összecsapás továbbjutójával találkozhat a következő fordulóban, feltéve, ha sikerrel veszi a liechtensteni Vaduz, illetve a lett FK Rigas FS elleni találkozókat. A selejtező harmadik körében a mérkőzéseket augusztus 5-én és 12-én rendezik.