Augusztus 12. és 14. között tartják az 5. Double Rise Fesztivált Torockón. Programjában a könnyűzenei koncertek mellett népzenei produkciókon, táncdráma ősbemutatóján és kiállításokon is részt vehet a közönség. A programismertető közlemény szerint a feloszlását előre bejelentő Kistehén zenekar utoljára lép fel Erdélyben. A fesztivál könnyűzenei színpadán az Anna and the Barbies, Péterfy Bori és a Love Band, a Bohemian Betyars, a Vad Fruttik, a Supernem és mások zenéjére tombolhat a közönség.