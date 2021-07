A Sörcsap sörtérképén Horvátország a huszonhetedik állam, ahonnan teszteltem, véleményeztem legalább egy folyékony kenyeret. Sokat hallottam az Ožujskóról, sokáig is vadásztam ezt a seritalt, hiszen többször is lemaradtam róla.

Egy bevásárlólánc polcain bukkan fel néha-néha, s úgy tűnik, tetszett, tetszik az embereknek, mivel mindig gyorsan elkapkodják.

Az Ožujskót a horvátok első számú söreként tartják számon. Világos aranysárga sörről van szó, illata édes, mondhatnám azt is, hogy malátás, de rendesen érződik rajta az alkohol is. Pohárba öntve szép fehér és dús, de nem túl tartós habot kaptam. Az íze kettős érzést váltott ki belőlem: hol édes, hol keserű volt. A kellően szénsavas sör utóíze viszont határozottan kesernyés, a malátához kevert kukoricadara miatt azonban nekem nem ízlett igazán. A dobozon található címke szerint minőségi, pasztörizált világos sörrel van dolgunk. Kukoricával azonban csak silányabb söröket szoktak szaporítani, az Ožujsko összetevői közt még felbukkan a karamell is, amelyet leginkább a megfelelő sörszín elérése érdekében használnak a gyártók... Mindezek ellenére egy jó átlagos ivósörnek mondhatnám az Ožujskót, ennél ugyan nem több, de azért kevesebb sem. Nem nyújt semmi kiemelkedőt, de a korábban említett negatívumok dacára nem rossz! Mindenképp ki kell próbálni.

Adatok: * gyártja: Zagrebačka Pivovara * származási hely: Horvátország * ára: 3,99 lej * kiszerelése: doboz (500 ml) * alkoholtartalom: 5% * szárazanyag-tartalom: 11°P * IBU: 25 * színe: világos aranysárga * összetevők: víz, árpamaláta, kukorica­őrlemény, komló, karamell * típus: pale lager * a sör pontszáma: 6/10 * ebből fo­gyasszuk: korsó, shakeres pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Kölsch (kölni ale) – Köln és környékének roppant népszerű sörfajtája. Felsőerjesztésű sör, amely kis mennyiségű búzamaláta hozzáadásával készül. Lágy, világos aranyszínű ital, enyhén malátás, kimondottan élénk ízekkel. A sört hűtve érlelik, alkoholtartalma 5% körüli. Kölnben jellegzetes, kétdecis pohárban szolgálják fel.