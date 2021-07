Indul a negyedik hullám?

A keddi jelentésben szereplő új esetek száma is közel kétszerese volt a kétheti mozgóátlagnak. Romániában július közepén kezdett ismét gyorsulni a fertőzések üteme, az utóbbi hét napon másfélszer annyi új fertőzést regisztráltak, mint a megelőző héten. Az SKT tegnap két újabb halálesetről számolt be, a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma enyhén emelkedett (258), akárcsak a súlyos eseteké, jelenleg 38 fertőzöttet ápolnak intenzív osztályon. A hatóságok a továbbiakban is megtesznek minden erőfeszítést a lakosság meggyőzésére arról, hogy az egyetlen kiutat a járványból az oltás jelenti – jelentette ki tegnap Florin Cîţu kormányfő.