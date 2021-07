Az alkotmány módosítása reagálás az Európai Uniónak a fegyvertartást szigorító igyekezetére – hangzott el a szenátusi vitában. A javaslat kezdeményezői szerint Csehország ezzel elejét veszi annak, hogy a fegyvertartási jogot alsóbbrendű törvénnyel korlátozni lehessen, s egyben megerősíti a cseh kormány tárgyalási pozícióit az Európai Unióval szemben.

A javaslatnak nem csak jelképes jelentősége van, biztosítékul szolgálhat a jövő szempontjából is – jelentette ki Martin Červíček polgári demokrata szenátor. Rámutatott: az Európai Unióban erősödnek a fegyvertartást korlátozó tendenciák. A lakosság lefegyverzése nem hoz nagyobb biztonságot, mert a bűnözők törvénytelenül is be tudnak szerezni fegyvereket – hangsúlyozta Červíček.

Az alkotmányos cikkely módosításához a hatályos szabályok szerint a parlament mindkét házában a képviselők és a szenátorok legalább háromötödös támogatására van szükség, ami ez esetben megvolt.

Csehországban erős ellenkezést váltott ki az Európai Unió igyekezete a törvényes fegyvertartás korlátozására a terrorizmus elleni harcra való hivatkozással. Az ezt elutasító petíciót, amely most az alkotmány módosításához vezetett, több mint százezren írták alá. A rendőrségi kimutatások szerint a 10,7 milliós Csehországban mintegy 310 ezer embernek van fegyvertartási engedélye.