Molnár Szőcs Erika sepsiszentgyörgyi angol szakos tanár tizenhárom évnyi kihagyás után tér vissza a tanügybe. Három kisgyermek édesanyjaként számára az a legfontosabb, hogy minél közelebb kapjon állást, a hivatását tudja összeegyeztetni a család programjával. A csernátoni André Beáta is angolt tanít, szeretne a jelenlegi katedrán maradni, már többször vizsgázott, de a végleges kinevezéshez el kell érnie a hetest. Kerekes Zsuzsanna az elmúlt tanévben a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában tanított, a jelenlegi vizsgára nem hirdettek meg tanítói állást ebben az iskolában, így biztosan tudja, hogy ott nem folytathatja, de vállalja az ingázást is, ha erre szükség lesz. Korábban tanított Málnáson, volt már tapasztalata mit jelent naponta utazni, de számára ez nem akadály. Teodora Nour szeretne teljes katedrával tanítani a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnáziumban, ahol eddig csak heti öt órája volt, a többit az árapataki általános iskolában tartotta, idén végleges állást hirdettek a megyeközponti román líceumban, ezért jelentkezett a versenyvizsgára. Szintén a címzetes katedra a vonzó Sorbán Gizella számára is, aki a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolában tanít mesterként szakács-cukrász szakon, eddig helyettesítőként oktatott, most nagyobb biztonságra vágyik, ezért pályázik a végleges katedrára. Ugyanebben a helyzetben van a brassói Szabó Levente is, aki orgonát tanít a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban, először hirdettek címzetes állást ezen a szakon, szeretne élni a lehetőséggel. Lázár János István a bardoci Benkő József Általános Iskolában tanít testnevelést, s bár most is csak helyettesítői állást hirdettek, jelentkezett a vizsgára, mert ott szeretne maradni.

Vannak, akik először, mások sokadszor vesznek részt a vizsgán, mindannyiuk célja minél jobb jegyet elérni, amit jövőben is kamatoztathatnak. Kovászna megyében közel négyszázan, országosan harmincnégyezren vettek részt a tegnapi vizsgán, ami sokak számára sorsdöntő, mások esetében némi változást hozhat a jövő tanévtől. Háromszéken a magyar és a román óvodapedagógusok és a tanítók körében volt nagyobb a versengés, a tantárgyak közül a testnevelés volt a legkeresettebb, a többi tárgyból egy-két jelentkező vizsgázott.