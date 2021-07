Augusztusban elkészül az új járda

Az 1918. december 1., a Sport, a Nárcisz és a Gyöngyvirág utca által határolt területről van szó, ahol már régebb elkezdték a tömbházak közötti járdák rendbetételét. Közben a város alkalmazásában levő utászok másutt is dolgoztak, a munka nagy része már megvan, a járdákat lekövezték, lehengerelték, közlekedni lehet – ami pedig hátravan, azt nemsokára befejezik, így augusztusban várhatóan az aszfaltozásra is sor kerül, ez két-három napot vesz majd fel. Közben befejezték az aszfaltozást az Egészségügy sétány, a Benedek Elek utca és az Ifjúság sétány tömbházai között is, ott az úttestet és a járdákat is újraburkolták, jelenleg kisebb javításokat eszközölnek néhány helyen – a szegélyköveknél vagy ahol a garázsok ajtaja nem nyílik az új aszfaltréteg miatt. (demeter)