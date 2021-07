Medvék Mikóújfaluban

A polgármester kedden a Facebookon tette közzé a figyelmeztetést a temető környékén kószáló anyamedvéről és bocsairól. A bejegyzésben azt is jelezte, hogy kezdeményezik az áthelyezésüket, mivel a törvényes keret ennyire ad lehetőséget. Az elöljáró arra is felkérte a község lakóit, hogy amennyiben látnák a nagyvadat, azonnal jelezzék a 112-es segélyhívó számon. Lapunk megkeresésére Demeter Ferenc hihetetlennek nevezte a helyzetet, ami a községben az elmúlt időszakban kialakult a medvék miatt. A lakossági bejelentések, valamint a térfigyelő kamerák felvételei alapján arra a következtetésre jutottak, hogy négy nagyvad is rendszeresen látogatja a községet, ezek közül az egyik egy kétbocsos anyamedve, amelyet a temető környékén észleltek a kamerák. Az egyik medve nemrégiben vemhes tehenet ölt meg, egy másik pedig kedden és tegnap éjszaka gyümölcsfákat tört össze a település egy másik részén. Kérdésünkre a polgármester azt is elmondta, hogy a korábban két vendéglátó egységbe is több rendbe betörő, lakóházaknál is próbálkozó példány az esetek után eltűnt, és úgy tűnik, a most észlelt medvék közül egyikkel sem azonos vele. Utóbbiak közül még egy sem tört be sehová, a vendéglátóhelyeket villanypásztorokkal vették körül.

Az önkormányzat részéről annyit tudtak egyelőre tenni, hogy az újabb példányok kapcsán nekifogtak az áthelyezési kérelmek összeállításának. A vadkárok megtérítésére benyújtották az iratcsomót. Utóbbi kapcsán elmondta: jelentős kárról van szó, mivel egy olyan, borjúzás előtt álló, viszonylag fiatal tehenet pusztított el a medve, melynek piaci értéke elérheti a hétezer lejt. Meglátása szerint ezen a téren is gondok vannak a jogszabállyal, mivel kizárólag az elpusztult állat testsúlyát és a vágóhidakon alkalmazott árat veszi alapul, teljesen figyelmen kívül hagyva például, hogy mennyi hasznot tudott volna még termelni. E számítás szerint a tulajdonos legtöbb a felét, ha megkaphatja az állat piaci értékének – részletezte.

„Mindennapi életünk része lett a medve, csak a kitartás maradt, már a medvékkel álmodunk. Reggelente azzal foglalkozom a hivatalban, hogy a kamerák felvételeit nézem, volt-e valami mozgás valahol” – fogalmazott Demeter Ferenc. Azt is elmondta, hogy 11 térfigyelő kamerát szereltek fel a községből kivezető utak mentén, ezek igen hasznosak, a mezők felől érkező medvéket azonban nem tudják észlelni.