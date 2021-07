Következő írásunk

Életút a közösség szolgálatában

Feri bátyánk, akit egyféle büszkeséggel emlegetnek még ma is az idős magyarósiak, megérdemli, hogy sorozatunk jelen darabjának címében is kiemeljük nevét. Kóréh Ferenc lapunk elődjének, a négyéves kicsi magyar világbéli Székely Népnek volt alapító-szerkesztője a bécsi döntés után. Tudhatta, hogy még volt egy Székely Nép nevű újság Háromszéken, a Székely Nemzet utódaként 1906-tól egészen a román adminisztráció megerősödéséig, 1918-ig. Érthető tehát az is, hogy amikor bejöttek a magyar honvédek Erdélybe, Kóréh miért éppen a Székely Népet keltette újra életre.