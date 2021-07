A testületi ülésen Johann Taierling, az Erdélyi Magyar Szövetség képviselője hozta szóba a kérdést, felsorolva azokat az érveket melyek ellene szólnak, ismertetve, milyen hátrányokkal jár a kovásznai és zágoni polgároknak – egyebek mellett az anyanyelvhasználat terén –, ha ezután a bodzafordulói bíróságon kell majd rendezniük peres ügyeiket. Az EMSZ politikusa szerint a megyei önkormányzatnak is lépnie kellene az ügyben. A kérdéshez a román pártok tanácsosai is hozzászóltak, megerősítve, hogy rossz döntésről van szó, többek között amiatt is, hogy a bodzafordulói bíróságnak a kapacitását meghaladják így a hatáskörébe kerülő ügyek, illetve azt is elismerték, hogy valóban a város megközelíthetősége is nehézkes a kovásznaiak és a zágoniak számára, így ők is a visszarendezés mellett foglalnak állást. Sabin Călinic ügyvéd, a Szociáldemokrata Párt testületi tagja értesülései szerint a bodzafordulói és kézdivásárhelyi bíróságokon tárgyalt ügyek száma közötti nagy eltérés késztette erre a döntésre a Legfőbb Bírói Tanácsot, de más szempontot, a helyiek, a polgárok érdekeit nem igazán tartották szem előtt. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat vezetője ismertette annak a megkeresésnek a szövegét, amelyet június 30-án fogalmazott meg a Legfőbb Bírói Tanács részére, és melyben jelzi, hogy Kovászna Megye Tanácsa azonosul a kovásznai és a zágoni önkormányzatok által megfogalmazottakkal, és felsorolja azokat az érveket, melyek alapján elhibázottnak tekintik a bírósági hatásköri átszervezési döntést (ideértve az anyanyelv használati aggályokat is), és annak visszavonását, illetve az előző települési felosztás visszavezetését kéri. A testületi tagok az akkori megkeresés nagyjából hasonló szövegével azonos állásfoglalásra adták voksukat a tegnapi ülésen. Az állásfoglalásban nyomatékosan kérik a Legfőbb Bírói Tanácsot, hogy Kovászna városát és Zágon községet helyezze vissza a kézdivásárhelyi helyi bíróság hatáskörébe.

A Megyeinfó alkalmával Tamás Sándor az élet rendjével ellentétesnek minősítette a bírói tanács júniusi döntését, melynek értelmében a kovásznai és zágoni lakosok peres ügyeikkel a bodzafordulói bírósághoz fordulhatnak. Az emberek és helyi közigazgatási szervek is felháborodással vették tudomásul. „A Google térképen lehet, hogy közelebb van Zágon Bodzafordulóhoz, mint Kézdivásárhely, de a mindennapi életben sokkal messzebb” – fogalmazott Tamás Sándor, rámutatva: a két települést olyan országút köti össze, melynek tíz kilométerén nem volt soha aszfaltszőnyeg, télen nagyjából használhatatlan, és esetenként még nyáron is, ezáltal is az emberek érdekei sérülnek, az igazságszolgáltatáshoz való szabad hozzáféréshez való joguk is, hiszen előfordulhat, hogy a nehéz megközelíthetőség miatt nem tudnak részt venni őket érintő tárgyalásokon. Az elnök szerint az állam érdeke az kell legyen, hogy a polgárainak életét megkönnyítse, és ez kiemelten igaz a peres ügyek esetében. Kovászna Megye Tanácsa egyetért a tiltakozással, felháborodással, támogatja a kovásznai és a zágoni önkormányzatok által indított aláírásgyűjtést, és Mihai Bogdan Mateescut, a bírói tanács elnökét is megkeresik a régi rend visszaállítását kérve.