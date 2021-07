A kötetlen találkozók fő célja az, hogy az érdeklődők elhelyezkedését segítse a munkaerőpiacon, képzésekkel is. Erre van is igény, a Néri Szent Fülöp multifunkcionális központjában nagyjából ötvenen jelentek meg, zömük tanulni és dolgozni is szeretne a jobb élet reményében. Bevezetőjében Kerezsi Hajnalka projektfelelős, a Gyulafehérvári Caritas helyben már jól ismert munkatársa emlékeztetett arra, hogy kicsiben szerveztek már egyszerű képzéseket (szobalányokat, szerelőket, láncfűrész-kezelőket taníttattak ki), most azonban többek számára tudják ezt megtenni, többféle tanfolyamot is tudnak indítani. A feliratkozók a képzés során nem kapnak pénzt, de később állandó munkahelyük, nyugdíjuk is lehet – hangsúlyozta. Hozzátette: továbbra is segíteni fogják az őrkőieket ügyes-bajos dolgaik megoldásában, megpróbálják mindenkinek azt nyújtani, amire szüksége van: munkahely keresésében, gyermekek iskoláztatásában, orvoshoz való jutásban is együttműködnek, az elmaradt elemi bepótlására is lehetőség van, tehát írni-olvasni is megtanulhat bármelyik felnőtt, aki szükségét érzi, de rá kell szánnia azt a két évet, mert egyik napról a másikra semmi nem megy. Az írni-olvasni tudás azért is fontos, mert enélkül nem tudnak munkahelyet találni – közölte. Négy osztállyal is bajos, de nyolc vagy tíz, esetleg tizenkét osztállyal már könnyebb, számukra magasabb szintű képzések is léteznek.

A legnagyobb kereslet építőipari munkások iránt van, egy kőműves, ács, asztalos könnyen el tud helyezkedni, utóbbi két szakmában egyre több nő is dolgozik már – közölte Bereczki Barna, aki az Amőba Eurocenter által nyújtott képzési lehetőségekről beszélt. Szükség van kertészeti munkásokra és virágkötőre is, ezekbe a munkakörökbe már négy osztállyal is felveszik az embert. Az alkalmazást intézik, a tanfolyamok arra is jók, hogy megismerjék és a munkaadónál ajánlani tudják a képzésen komolyságot mutató személyeket – felelte arra a felvetésre, hogy sokszor a lakcímük vagy a külsejük miatt nem kapnak állást az őrkőiek. Ezt egy férfi tette szóvá, egy nő pedig az alacsony munkabéreket kifogásolta, szerinte nyugaton idénymunkával többet lehet keresni. Lehet, de ennek 90 százaléka feketén megy, és mikor kivénül az ember, egy fityingje sem marad, ha hozzátartozói nem adnak neki egy tányér levest, éhen hal – válaszolta Kerezsi Hajnalka, hangsúlyozva, hogy itt állandó jövedelemre és egy kicsi nyugdíjra is esélye van annak, aki tesz érte.

Az érv hatott: eleinte ketten-hárman jelentkeztek, hogy írják fel őket, pár perc múlva azonban már kilenc önkéntes töltötte ki az űrlapokat, mindegyik körül csoportosan álltak. A néhány napja elrajtolt Prospera projekt két év alatt 600 személyhez akar eljutni (aktív munkavállalókhoz és hozzátartozóikhoz) Sepsiszentgyörgy három peremnegyedében, ahol a legnagyobb a mélyszegénységben élők aránya. Kerezsi Hajnalka lapunknak elmondta: egy korábbi felnőttképzésnek a 36 résztvevője közül 15 jutott a végére, ez őrkői viszonylatban kitűnő eredménynek számít, ezért bizakodóan vágnak neki ennek a nagyszabású tervnek is.