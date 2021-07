Az egyhangúlag meghozott döntésről Tamás Sándor a Megyeinfón is beszámolt, rámutatva: a Székely Nemzeti Múzeum nemcsak épület, hanem a székely nemzet múzeuma is, ezért a fenntartó megyei önkormányzat kiemelt figyelmet szentelt és szentel az intézménynek. Korábban európai uniós pályázat révén ötmillió euró támogatást szereztek az épületegyüttes és a kert korszerűsítésére, beleértve az adminisztratív egységekként működő egykori múzeumőri lakásokat, valamint a raktárhelyiségeket is. Ezek a munkálatok folyamatban vannak, de az önkormányzat az említett 40 áras területet is megvásárolta, hogy ezáltal bővíteni tudják a múzeumkertet, udvart, de raktárhelyiségeknek, korszerű adminisztratív épületeknek, és nem utolsósorban szuvenír boltnak is teret biztosítsanak. A területre elképzelt beruházások tervét elkészítették, és ezeket a további szükségesekkel, bizonylatokkal, előzetes jóváhagyásokkal és a telek ügykezelésével együtt átadják a társaságnak. Tamás Sándor szerint a szaktárcához azzal a kéréssel fordultak, hogy a lehetőségekhez mérten mihamarabb kezdődjenek el a kormányforrásokból finanszírozott munkálatok, hogy azok a múzeum épületegyüttesénél zajlókkal együtt zárulhassanak.