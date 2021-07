Gulyás Gergely hangsúlyozta: ez az ügy Közép-Európának is egy olyan küzdelme, amelyben meg kell mutatni, hogy a térség kultúrája, értékei és identitása éppúgy az EU része, mint Nyugat-Európáé, és a kettő egymás mellett élése nélkül nem képzelhető el hosszú távon az unió sikeres működése. Kifejtette: az uniós helyreállítási alapról gyakorlatilag már megegyeztek, de a gyermekvédelmi törvény elfogadása után Brüsszel ezt a kérdést újranyitotta, sajtókampány és politikai vádak sorozata indult Magyarország ellen. Az alaptörvény legfontosabb mondata szerint az emberi méltóság sérthetetlen, de az államnak alkotmányos kötelezettsége a gyermekvédelem feladatainak ellátása is – magyarázta.

A miniszter felidézte: amikor 2016-ban a migráció ügyé­ben fordultak az emberekhez, az akkor kapott megerősítés elég volt, hogy a kötelező kvóták Magyarországra erőltetését megakadályozzák. A mostani kötelezettségszegési eljárás ügyé­ben is az az egyetlen eszköz, ha a magyar nép világosan foglal állást – mutatott rá. Hozzátette: a népszavazás a legdemokratikusabb megoldás, 1989 óta a fontos ügyekben a népszavazás komoly eszköz volt. A népszavazás abban segít, hogy nemzeti hatáskörben a gyermekvédelmi szabályokat úgy alkossák meg, ahogy azt Magyarországon az emberek helyesnek tartsák – mondta. Hozzátette, Magyarország továbbra is lojális együttműködésre törekszik az EU-val, és remélhetőleg az Európai Bizottság elnöke rendet tud tartani a testületben. Különösen visszás, ha a cseh uniós biztos szólal meg korrupció kérdésében, miközben ő maga korrupciós vádak miatt börtönben volt – fűzte hozzá. Közölte: Magyarország számára az uniós tagság mellett több érv szól, mint ellene, de ha egy klub tagjai vagyunk, lehetőségünk van a klub szabályaihoz hozzászólni, és olyan ügyekben, ahol nem ruháztuk át a döntési jogot, mi döntünk.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy a kormány gyermekvédelmi népszavazást kezdeményezett. Annek kérdéseit már benyújtották a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Orbán Viktor hangsúlyozta: Brüsszel az elmúlt hetekben egyértelműen megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt. A magyar törvények nem engedik a szexuális propagandát az óvodákban, az iskolákban, a televíziókban és a reklámokban – közölte. Kiemelte: Brüsszel most az oktatási törvény és a gyermekvédelmi szabályok módosítását követeli. Sérelmezik, hogy nálunk nem lehetséges az, ami Nyugat-Európában már állandósult, ott az LMBTQ-aktivisták bejárnak az óvodákba és az iskolákba, ők végzik a szexuális felvilágosítást – mondta. Hozzátette: nálunk is ezt akarják, ezért a brüsszeli bürokraták fenyegetőznek, kötelezettségszegési eljárásokat indítanak, vagyis visszaélnek a hatalmukkal.

Kijelentette: a gyermekeink jövője a tét, ezért ebben a kérdésben nem engedhetünk. Amikor a hazánkra nehezedő nyomás ilyen erős, akkor csak a közös népakarat tudja megvédeni Magyarországot, ezért a kormány úgy döntött, hogy népszavazást kezdeményez öt kérdésben – közölte.

A kérdések a következők: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Orbán Viktor azt kérte a választóktól, hogy közösen mondjanak nemet ezekre a kérdésekre, ahogy öt évvel ezelőtt is nemet mondtak, amikor „Brüsszel a bevándorlókat akarta rákényszeríteni Magyarországra”. Akkor egy népszavazás és a közös népakarat megállította Brüsszelt; egyszer már sikerült, és együtt újra sikerülni fog – jelentette ki.

Megelőző csapásnak nevezte a kormány gyermekvédelemről szóló népszavazási kezdeményezését Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója, aki szerint az LMBTQ-propaganda Nyugaton már annyira elharapódzott, hogy a gyermekek jogait veszélyezteti. Szánthó Miklós mindenkit arra buzdított, hogy szavazzon „a genderideológia ellen”.

Még soha nem volt ekkora a veszélye annak, hogy a Fidesz kivezeti Magyarországot az Európai Unióból, mint most, de a Demokratikus Koalíció (DK) ezt nem fogja hagyni – mondta Rónai Sándor, a párt európai parlamenti képviselője tegnapi online sajtótájékoztatóján. Hozzátette: bármilyen, Magyarország elleni háborút is hazudik Orbán Viktor kormányfő vagy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és mondja azt, hogy a pedofiltörvénynek csúfolt, valójában homofób törvény miatt fagyasztották be az uniós pénzeket, a döntés valódi oka a tíz éve tartó féktelen lopás, hogy szabadon járnak-kelnek azok a fideszes bűnözők, akik bizonyíthatóan uniós pénzek elcsalásával lettek milliárdosok. Rónai Sándor szerint a 2022-es országgyű­lési választáson a magyarok Orbán Viktor és a magyar EU-tagság között fognak választani. A DK és Dobrev Klára lesz a garancia arra, hogy Magyarország az EU tagja marad – szögezte le.