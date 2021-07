Előző írásunk

A hatszoros Román Kupa-győztes és ötszörös bajnok Sepsi-SIC kedden közösségi oldalán jelentette be, hogy az előző idényhez hasonlóan a 2021–2022-es szezonban is nevezett a női kosárlabda Euroligában. Egy napra rá az is hivatalossá vált, hogy húsz csapat jelentkezett a legrangosabb európai kupasorozatba, közülük tizennégy együttes főtáblás indulása biztos, hat alakulat – köztük a megyeszékhelyi zöld-fehér mezes gárda is – selejtezőt vív a két fennmaradó helyért.