Leo Grozavu vezetőedző az Academica Clinceni elleni bajnoki mérkőzéshez képest négy helyen is változtatott a kezdő csapaton: Rareș Ispas, Gabriel Vașvari, Eder González és a sérült Cristian Bărbuț helyett Marius Ștefănescu, Boubacar Fofana, Stefan Aškovski és Rajko Rep lépett pályára a nagyszombati Anton Malatinský Stadionban. A csapatok már az első pillanattól kezdve sem kímélték egymást, bár a kemény párharcokból a Sepsi OSK jött ki jobban, többet birtokolta a labdát és több veszélyes támadást vezetett.

Leo Grozavu legénysége az első félórában többször is veszélyeztetett, azonban Dominik Takáč bravúrral védte Rep lövését, míg Ștefănescu próbálkozását könnyedén hárította. A házigazdák előrevágott labdákkal igyekeztek gondot okozni a háromszéki védelemnek, ám az első félidőben nem találták el Niczuly Roland kapuját. A felvidéki együttesnek csak egy veszélyes lehetősége volt, viszont Martin Bukata kevéssel fölé bombázott. A folytatásban egy ellentámadás során Cvetelin Csuncsukov szerezhetett volna vezetést, de jó helyzetből fölé lőtt, majd Ștefănescu kapásból továbbított kapura, Takáč védte a jobb alsóra tartó labdát.

Az első félidő elejéhez hasonlóan a második játékrészben is felhangzott a Mindent bele! és a Hajrá, Szentgyörgy! biztatás. Szünet után Leo Grozavu vezetőedző a támadójátékot igyekezett hatékonyabbá tenni, így a sárga lappal rendelkező Adnan Aganović helyére Vitalie Damașcan állt be. A moldovai csatár előnyhöz juttathatta volna a piros-fehér mezeseket, ám miután beverekedte magát a tizenhatos területre, lövése kevéssel a bal alsó mellé ment. Ezúttal a Trnava próbált kezdeményezni, a helyzetek sem maradtak el, Bamidele Yusuf lövését hárította Niczuly, majd egy eladott labdát követően Kiriakosz Szavvidisz kapu mellé gurított.

A másik oldalon Takáč sem tétlenkedett a kapuban, Rep átlövése és Csuncsukov ollózása tette próbára a szlovák hálóőrt. A 86. percben emberhátrányba került a Sepsi OSK, ugyanis Anass Achahbar pontatlan passza után a kiugró Kelvin Boateng ellen szabálytalankodó Bogdan Mitrea megkapta második sárga lapját is, ráadásul emiatt a csapatkapitány nem játszhat a visszavágón sem. A hajrában a házigazdák nyomást gyakoroltak ellenfelükre, akik emberhátrányban is állták a sarat. A szabálytalanságoktól hemzsegő mérkőzésen a ráadásban sem tudtak gólt szerezni, így a története első európai kupamérkőzésén méltón helytálló Sepsi OSK hazai közönség előtt biztosíthatja be továbbjutását.

Konferencia Liga-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés: Spartak Trnava–Sepsi OSK 0–0.

Nagyszombat, Anton Malatinský Stadion, mintegy 1000 néző. Vezette: Ivaylo Stoyanov (Bulgária). Trnava: Takáč – Čurma, Kóša, Twardzik, Mikovič – Bukata (Vlasko, 80.), Szavvidisz, Grič (Procházka, 89.) – Cabral, Ristovski (Boateng, 75.), Yusuf (Iván, 88.). Vezetőedző: Michal Gašparík. Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, B. Mitrea, Ștefănescu – Fofana, Păun (Vașvari, 84.) – Aškovski (González, 59.), Rep (Achahbar, 71.), Aganović (Damașcan, 46.) – Csuncsukov (Bojić, 84.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Sárga lap: Yusuf (52.), Ristovski (69.), Twardzik (82.), Kóša (83.), illetve Aganović (43.), B. Mitrea (83.). Kiállítva: B. Mitrea (86.).

A Sepsi OSK legközelebb hétfőn lép pályára a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A listavezető sepsiszentgyörgyi csapat 18.30-tól a Chindia Târgoviște vendége lesz a Buzăuban található Gloria Stadionban.