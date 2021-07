Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az illyefalvi

KOVÁCS OTÍLIA

(szül. SZTOJKA)

életének 63. évében elhunyt.

Temetése 2021. július

26-án, hétfőn 15 órakor lesz az illyefalvi református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával

a temetőben a sírnál.

A gyászoló család

1116681

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

id. ENYED JENŐ

70 éves korában, özvegy­ségének 4. hónapjában

türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése 2021. július 27-én 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól római katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1116678

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt már időm, el kellett indulni. /

Szívetekben hagyom emlékem örökre, / Ha látni akartok, nézzetek fel az égre.” (Karai Gábor: Utolsó üzenet)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó testvér, sógornő, nagynéni

és rokon,

ZAKARIÁS VERONIKA

szerető szíve életének

69. évében 2021. július

23-án váratlanul

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait július 27-én, kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra

a teleki temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

A gyászoló család

1976

Megemlékezés

Még fáj, s örökké így is marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsikőröspataki

VÁNCSA KATALINRA ­halálának tizenegyedik ­évfordulóján.

Szerettei

4322500

Várjuk, míg élünk, várjuk őt, hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt. Aztán a valóság ránk szakad, lelkünk tovább fáj a kín alatt. Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát, hol vagy, gyermekünk, nélküled üres a világ. Várunk, de nem jössz, mert nem jöhetsz, mi megyünk hozzád, és ott leszünk veled. Fájó szívvel emlékezünk a kilyéni

VARGYASI SÁNDORRA ­halálának második évfor­dulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Halálába

soha bele nem nyugvó szülei,

testvére, Edit és családja

4322521

Anna-nap alkalmából ­kegyelettel emlékezünk drága jó szüleinkre, nagy­szüleinkre, a kézdivásárhelyi

KOVÁCS ANNÁRA

és KOVÁCS JÓZSEFRE,

akiket immár huszonöt, ­illetve huszonnégy ­esztendeje veszítettünk el. Drága emléküket sohasem felejtjük.

Pihenjenek békében.

Szeretteik

4322516

Szomorúan emlékezünk

a huszonkilenc éve elhunyt

VARGHA ZSUZSANNÁRA (szül. ORBÁN).

Szerettei

4322524