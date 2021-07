Előző írásunk

Pénteken hivatalosan is elrajtolt a 32. nyári olimpiai játékok, amelyen két sepsiszentgyörgyi hölgy is képviseli városunkat, ugyanis a birkózó Incze Kriszta mellett Györgyi Gizella Viola kosárlabda-játékvezető is a japán fővárosban szerepel. A 35 éves bíró a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub egykori kosárlabdázója, tanulmányait a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban végezte, majd Nagyváradon járt egyetemre. 2009-ben tapasztalatszerzés céljából Norvégiába költözött, viszont határozottságának, alázatának és kitartó munkájának köszönhetően kiváló lehetőség nyílt előtte, amelyet tétovázás nélkül megragadott. Immár tizenkét éve Norvégia harmadik legnagyobb városában, Trondheimben él, jelenleg főállásban a Norvég Kosárlabda-szövetség munkatársa.