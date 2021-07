A Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub birkózója, Sere Barabara a negyeddöntőben kapcsolódott be a 69 kg-os súlycsoport küzdelmeibe, és az első mérkőzését a vb-aranyérmet is begyűjtő amerikai Amit Elorral szemben vívta. Sajnos, sportolónknak esélye sem volt a tengerentúli ellenfelével szemben, aki simán erőből, három dobást is bemutatva, technikai fölénnyel győzedelmeskedett. Mivel Elor bejutott a döntőbe, így magával húzta Serét is, aki már a következő meccsén a bronzéremért harcolhatott. Ellenlábasa a fehérorosz Viktorija Radzkova volt, akitől 4–0-ra kikapott, így Barbara két vereséggel az ötödik helyen fejezte be a budapesti Tüskecsarnokban megtartott világversenyt.

Eredmény, 69 kg (14 induló): 1. és kadétvilágbajnok Amit Elor (Egyesült Államok), 2. Jevgenija Szjedih (Ukrajna), 3. Viktorija Radzkova (Fehéroroszország) és Osváth-Nagy Noémi (Magyarország), 5. Sere Barbara és Harsita Harsita (India). (tif)