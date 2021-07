Tüntetés a korlátozások ellen

A tüntetők a következő rigmusokat skandálták: Harcolunk, harcolunk, harcolunk és győzünk!, Szabadságot!, Nem oltatjuk be magunkat!, Gyertek ki az utcára!, Le a kormánnyal!, Le az árulókkal! Az egyik résztvevő arra buzdította az állampolgárokat, hogy nyújtsanak be bűnvádi panaszt azon munkáltatók ellen, akik menesztik őket állásukból, mert nem oltatták be magukat koronavírus ellen. Egy másik tüntető, egy nő elmondta, hogy panaszt fog benyújtani a diszkriminációellenes tanácshoz, mert az alkotmány kimondja, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk a törvény előtt. Mint mondta, a hatóságok ravaszul megpróbálják manipulálni az embereket, azt hazudva, hogy „aki nem oltatja be magát, nem lesz mit keresnie a bevásárlóközpontokban, színházakban vagy más intézményekben (...) Ez pedig megfélemlítés” – magyarázta.

A tüntetésen jelen volt Diana Şoşoacă szenátor asszony és George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke is. „Azon románok mellett állunk, akik nem akarják, hogy az oltás kötelezővé váljon” – írta Simion Facebook-oldalán.