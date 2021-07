A giurgiui törvényszék kéttagú ítélőtestületének bírái, Adriana Pencea és Oiţa Ghiţă szerint a szabadlábra helyezés szempontjából nem relevánsak Liviu Dragneának azok a korábbi nyilatkozatai, miszerint ő igazságtalanul elítélt politikai fogoly. (Agerpres)

FARKASTÁMADÁS. A Facebookon osztotta meg egy, a Csíkszeredához tartozó Csibában élő lakos azt a felvételt, amelynek tanúsága szerint az éjszaka közepén egy farkas ugrott be a családi ház udvarára. A biztonsági kamera által rögzített felvételen jól látható, ahogy az állat gond nélkül átugrik a magas kapun, elkezdi üldözni az udvaron lévő kutyákat, majd kis idő múlva az egyik állattal a szájában távozik. Az utóbbi időben megszaporodott medvekárok után csak az hiányzott Hargita megyének, hogy a farkasok is gondot jelentsenek. A mostani eset azért is meglepő, mert a farkasok rendkívül óvatos, távolságtartó állatok, csak a legritkább esetben merészkednek lakott területre. (Főtér)

TŰZ EGY GÁZPALACKTÖLTÖDÉBEN. Két személy – egyikük egy 17 éves kamasz – súlyos égési sérüléseket szenvedett a Prahova megyei Fântânele településen, egy gázpalackokat töltő cégnél szombat délután kitört tűzben. A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerint a 17 éves fiú testének 92 százalékán szenvedett égési sérüléseket, a másik áldozat, egy 52 éves férfi pedig a kezén és a lábán, testfelületének mintegy 30 százalékán. Mindkét áldozatot sürgősen kórházba szállították. A katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a tomboló tűz gyorsan átterjedt egy épületre és több járműre is. A tűzoltók kiérkezésekor körülbelül 1500 négyzetméteres területen tombolt a tűz, az udvaron levő ház teljes egészében leégett. A Prahova megyei rendőrség bűnvádi eljárást indított az ügyben. (Agerpres)