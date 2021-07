Harmincezres tömeg a Budapest Pride-on

Vedd vissza a jövőd! szlogennel rendezték meg a 26. Budapest Pride fesztivált lezáró felvonulást szombaton. Karácsony Gergely főpolgármester a résztvevőket köszöntve azt hangsúlyozta, hogy Budapest sokszínű és befogadó. Az esemény ellen tiltakozva több ellentüntetést is tartottak a fővárosban.

Az LMBTQ-közösség egy hónapon át tartó rendezvényének lezárásaként a résztvevők a Madách Imre térről a Szabadság hídon át a Tabánba vonultak. A szervezők közleménye szerint az idei Pride-felvonulás volt az eddigi legnagyobb Magyarországon, „minden várakozást felülmúló, harmincezres tömeg vett részt”, írták.

A felvonulás előtt Csikós Ádám, a Budapest Pride egyik szervezője kijelentette, hogy soha nem tapasztalt jogfosztások érték a közösségüket. Azt hangoztatta, nem hagyják, hogy másodrendű állampolgárokként kezeljék őket, és bátornak nevezte az esemény összes résztvevőjét.

A szervezők korábban azt írták, hogy a felvonulás szlo­genjével a társadalomban érezhető szorongásra és apátiára akarnak reagálni; hisznek abban, hogy az ezekre adott legjobb válasz a közösségi cselekvés. Hozzátették: a Pride tiltakozás is, egyebek mellett „a homofób propagandatörvény”, „a transznemű embereket megbélyegző alkotmánymódosítás és a jogi nemváltás betiltása”, valamint a homofób, gyűlölködő közbeszéd ellen.

A menetet vezető teherautó mellett a Tudod, kit szeress? Akit akarsz! feliratú molinót vitték. A résztvevők rendőri felvezetéssel haladtak.

A menet célállomásán Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, azért vesz részt a rendezvényen, mert nem bírja elviselni azt a politikát, „ami nap mint nap egyre gonoszabbá akarja tenni (...) az embereket”. „Hetero vagyok, a többséghez tartozom, de tudom azt, hogy a többséghez tartozni nem privilégium, nem hatalom, amivel vissza kell élnünk. A többséghez tartozni felelősség, hogy mindaz, ami nekem megadatott, mindenki másnak is megadatott legyen ebben a városban és ebben a hazában” – fogalmazott. Azt mondta, keresztényként tudja, hogy mindannyian a Teremtő képére vagyunk teremtve. „Bár nem vagyunk egyformák, egyenlők igen” – jelentette ki, hozzátéve: „amíg nem vagyunk mindannyian szabadok, addig egyikünk sem szabad”.

A menetben egy nagy szivárványos zászlót vittek, de sok résztvevőnél is voltak ilyen lobogók. A tömegben az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum zászlóit is lehetett látni. Több politikus is megjelent, köztük Kunhalmi Ágnes (MSZP), valamint Szabó Tímea és Tordai Bence (Párbeszéd). Amikor a menet eleje a Tabánba ért, a vége még a Fővám téren volt.

A Fővám téren ellentüntetők csoportja fogadta a felvonulás résztvevőit. A kordonnal elzárt demonstrálók Stop LMBTQ molinót tartottak a magasba és a Tiltsák be!, valamint a Mocskos Pride! rigmust skandálták.

Előzőleg az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán a Eurpoean Patriots Unite nevű szervezet tartott demonstrációt. Ott Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője úgy fogalmazott: a globalista erők gyarmattá akarják tenni a Szent Korona országát, „ezek előretolt egységei a szexuális deviánsok”. Hozzátette: Magyarország bástya a liberális „gőzhengerrel” szembeni szabadságharcban, a normalitás védelmében.

Volner János független országgyűlési képviselő, a Volner Párt elnöke arra szólított fel mindenkit, hogy vegyen részt a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazáson, szavazzon igennel az egészséges családok megvédésére és nemmel az LMBTQ-propagandára, a pedofíliára. A résztvevők nemzeti színű zászlókat lobogtattak, transzparenseiken egyebek mellett az Állítsuk meg a gyermekek megrontását! felirat volt olvasható.