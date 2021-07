Szülővárosában a mostani az első egyéni bemutatkozása, de Bécsben már nyílt tárlata, és most szervezik a magyarországi egyéni kiállítását is. A tárlatot Dobolyi Annamária művészettörténész nyitotta meg. „Gabriella körülbelül húsz éve készít akvarelleket. Bécsi otthonában alkot, és szereti ezt a technikát, mert kellően tiszta, és nem kell hozzá nagy tér. Nem a szabadban, hanem inkább fotóról és emlékezetből rajzol. Az utóbbi három évben készült alkotásokat hozta el Kézdivásárhelyre, és közülük is csak azokat, amelyek városunkról és az itteni tájakról készültek. Érdeklődési köre sokszínű, a kirakatrendezés mellett rajzol, régi tárgyak felkutatója-rajongója, és esztétikus, szemet gyönyörködtető nyakékeket és fülbevalókat, bizsukat készít” – hangzott el a megnyitón. A rendezvényen közreműködött Józsa Irén ny. magyartanár, aki egy Áprily Lajos- és egy Weöres Sándor-verset adott elő, Áda Nóra, a Molnár Józsiás-iskola zenetagozatos tanulója pedig zongorajátékával bűvölte el a jelenlevőket.

A kiállítás szeptember 15-ig látogatható.