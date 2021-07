Egy erdélyi óriásról

Kisszámú, de élénken érdeklődő, hozzászóló közönség vett részt múlt hétfő este a Makkai Sándor halálának 70. évfordulóján megnyitott tárlaton a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban. Az erdélyi református egyházkerület egykori püspökének rendkívüli személyiségét és munkásságát Szebeni Zsuzsa, a Magyar Kulturális Intézet vezetője mutatta be, meglepetéssel is szolgálva.

A jelenlevőket Zelenák József evangélikus esperes köszöntötte, a napi ige és imádság mellett a kereszténység és a kultúra közelségéről, egymást segítő, kiegészítő szerepéről is beszélve. Maga a kiállítás átfogó képet nyújt Makkai Sándor életéről és személyiségéről, szerteágazó tevékenységéről. Az 1926-ban, az erdélyi magyarság egyik legnehezebb időszakában püspökké választott lelkész nemcsak egyházáért, hanem a közösség fennmaradásáért is sokat tett tanügyi, kulturális, irodalmi és politikai téren egyaránt. Több ritkaságot is látni a tárlaton, köztük Makkai Szilvássy Karolának írott leveleit, doktori értekezését, családi képeket, vitairatokat, grafikákat, verseket, a kisebbségi sorsról született eszmefuttatásokat is. Igazi óriás volt, jó lenne ezt elevenen tartani a köztudatban, irodalmi műveit pedig a mai diákságnak is olvasnia kellene, hiszen „a világot mélyen értő és érző alkotó” most sem idejétmúlt, egyik-másik témája (a nők érvényesülési lehetőségeiről vagy a Kelet és Nyugat közötti feszültségekről) pedig kimondottan aktuális – vélekedett Szebeni Zsuzsa, aki a kutatóknak is tudna ötleteket adni.

Tisztázatlan például az is, hogy a Nagyenyeden született és nevelkedett Makkai miért érettségizett Sepsiszentgyörgyön, de szerteágazó levelezése is nagyrészt feldolgozatlan még, pedig Makkai Sándor kora több neves költőjével, írójával, lelkészével, más személyiségével is szoros, sok esetben baráti vagy rokoni kapcsolatban állt (egyik unokahúga volt Ignácz Rózsa).

A kiállítás hétköznapokon 9–13 óráig tekinthető meg, és várhatóan hosszabb ideig itt marad, hogy tanévkezdés után akár szervezett diákcsoportokkal is megtekinthető legyen.