Az aratás kezdetét megelőző napokra időzített Búzaszemle szakmai napként is értelmezhető, hiszen a látogatók a búzatermesztés helyzetéről, a táblák minőségi és mennyiségi részleteiről, termesztési technológiákról folytattak szabad beszélgetést a gazdákkal – olyan termelőkkel, akik a korábbi években már jelentős felajánlásokkal járultak hozzá a Magyarok Kenyere programban zajló adománygyűjtéshez. „Nagyon örülök, hogy megteremtődött a lehetőség a Búzaszemle lebonyolításához. A Magyarok Kenyere program részeként zajló események között ez a legszakmaibb, itt tényleg a technológiákról, a fajtahasználatról van szó, ami nagyon fontos dolog. Egyfajta tapasztalatcserét jelent, a tapasztalatok megosztását, és az is fontos, hogy itt nem az érdekelt beszállítók dicsérik egyik vagy másik fajtát, a használt vegyszereket, hanem a gazdák a saját bőrükön tanultakat osztják meg másokkal” – mondta az eseményen jelen lévő Könczei Csaba parlamenti képviselő, az alsóház mezőgazdasági bizottságának tagja.



Csak tavasszal adnak el búzát

Maksán elsőként Deszke János farmer búzatábláját keresték fel a vasúti átjáró közvetlen közelében. A gazda elmondta: több mint tizenegy hektáros a parcella (ezzel együtt összesen 120 hektáron termel búzát – szerk. megj.), Ingenio fajtájú búzával vetették be az ősszel. Német eredetű fajta, de Magyarországon is hozzájárultak fejlesztéséhez – magyarázta Deszke. C2 szaporulatú vetőmagot vásároltak, tavaly hektáronként 8700 kilogrammos átlagtermést adott. „Most is gondolok ennyire, még jobbra is, ha az idő velünk tart” – fűzte hozzá. 290 kilogrammot vetettek hektáronként. Nagyon jó a fajta sikértartalma, malom­ipari felhasználásra kiváló. Épp ezért az értékesítéssel nincs gond, megvan az állandó felvásárló ügyfelük. Eladásra azonban csak tavasszal, március után kerül sor, akkor jobb a búza ára. Most kilónként 75–80 banit ígérnek, jövő év elején elérheti az egy lejt is. Megtehetik, hogy tavaszra hagyják az eladást, hiszen 2500 tonnára van raktározási lehetőségük. Akkor aratják le a búzát, amikor a szemek nedvességtartalma legalább 15 százalékra csökken, ez lehetővé teszi a minden további beavatkozás nélküli tárolást. Saját arató-cséplő géppel végzik a betakarítást. A Claas Tucano típusú gép 7,5 méteres asztallal rendelkezik – mutatta be gazdaságának búzatermesztési ágát Deszke János.

Rákérdeztünk: gondolkodik-e a biobúza termesztésén? „Hát nem. Az egy külön világ, de legfőképp a biotermékek ára sincs ott, hogy megérje a termesztést ekkora területen. Kisebb területeken esetleg, de akkor is nagyon meg kell keresni a felvevőpiacot” – jött a válasz.



A vetésforgó szempontjából is fontos

Badi Gyula egy francia eredetű, Exotic fajtájú búzával bevetett parcellára vitte ki a látogatókat. A tízhektáros táblát tavaly október 17-én vetették be. Általánosságban jónak mutatkozott a kultúra, de néhány helyen a pangó víz károkat okozott. 260 kilogrammot vetettek hektáronként, a növény jól bírta a telet, főként, mert január-februárban elégséges hóréteg is fedte a talajt. A vegetáció során kétszer permeteztek gombakártevők ellen. Január végén 250 kilogramm hektáronkénti műtrágyával pótolták a talaj tápanyagtartalmát, ezt áprilisban újabb kétszáz kilogramm követte. A farm átlagos búzatermése hét tonna hektáronként, erre számítanak idén is – számolt be Badi Gyula. A cséplést legtöbb egy héten belül kezdik el – ha az idő is engedi, nem lesz eső.

Hogy mennyi lesz az ára? Ez a nedvesség, a beltartalom, a sikértartalom függvényében fog eldőlni. A burgonya mindenképp jövedelmezőbb, de a búzára, kukoricára is szükség van a legalább hároméves vetésforgó szempontjából. Az is előnyös a búzatermesztésnél, hogy nem igényel költséges talaj-előkészítést a vetéshez. Burgonya után elégséges a kétszeri tárcsázás – hangzott el.

Hodor János két egymás mellett lévő parcellán az Apache és az újnak számító Airbus fajtát mutatta be – egyik csóréfejű, másik kalászos. Érésig még van hátra, de ebben az is közrejátszik, hogy tavaly november 15-én vetettek, elég későn. A héttonnás átlagtermés a megszokott, de volt olyan parcellája is már, ahol 11 tonna termett hektáronként.

Hodor a kísérletező gazdák közé tartozik, így magyarországi fajtákat is kipróbált. Tavaly vetett először Nádor fajtát, idén is van 15 hektáron. De az Apache jobban terem. Ami közös a Nádorban, Apache-ban és Airbusban, hogy kitűnő malmi búzák, beltartalmuk kiváló – jegyezte meg Hodor János.



Folytatják az adománygyűjtést

A beszélgetések során Szabó Ákost, az SZGE igazgatóját kértük, vonjon párhuzamot a Maksán látottak és a Hargita megyei búzatermesztés helyzete között. „Nálunk nem lesz héttonnás átlag. Általánosságban azt látom, Háromszéken és Csíkban is jó termésre lehet számítani, jobb, mint amire a hideg tavasz után számítottunk. Reméljük, a piaci ára is jó lesz. Az idei év nem a burgonyáé, reméljük, legalább a búzáé lesz” – mondta az igazgató, aki maga is farmot vezet. Összegzésként elmondta: a nap folyamán meglátogatott gazdaságok a maguk során elég jó búzatermésre számíthatnak. „Biztos vagyok benne, ahogy a tavalyi évben is, amikor a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete több mint száz tonna terményt gyűjtött a Magyarok Kenyere program keretében a rászorulók számára, idén is számíthatunk ezeknek a gazdáknak a támogatására” – ösztönözte adományozásra a meglátogatott gazdákat és másokat Szabó Ákos.