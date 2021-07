Kihallgatáson volt Dragnea

„Ennyi vagyonzár mellett van miből élnie?” – tette fel neki a kérdést egy riporter, mikor kijött. „Igen, persze, a fizetésemből” – felelte Dragnea, aki a képviselőház elnökeként került börtönbe 2019 májusában, és csak nemrég helyezték feltételesen szabadlábra (miután két évet és két hónapot töltött le három és fél éves büntetéséből), de közhivatalt még évekig nem tölthet be; korábban azt mondta, hogy fia cégénél (egy sertéshizlaldában) fog dolgozni. A volt pártelnököt tegnap az újságírók mellett két csoport is várta, támogatói és bírálói is szép számmal megjelentek, és botrányt is okoztak: néhány idős nő tojással és joghurttal dobálózott, eltalálva egy tüntetőt, egy riportert és egy fotóst, Dragnea egyik szimpatizánsa pedig egy operatőrt bántalmazott.

A korrupcióellenes ügyészség 2017 novemberében zárolta Liviu Dragnea ingó és ingatlan vagyonát a Tel Drum-ügyben ellene folyó bűnvádi eljárás során, 127 547 366,34 lejes értékig. A DNA a volt pártelnök bankszámláit, egy Turnu Măgurelében található, 2913 négyzetméteres telket és egy ugyanott levő 80 négyzetméteres lakást, emellett pedig egy Skoda Superb, valamint egy BMW X5-ös márkájú autót helyezett zár alá. Zároltak továbbá egy adásvételi ígéretből származó összeget, 630 ezer lejt, egy bérszerződésből származó 280 ezer lejt és minden olyan számlát, amelyekre még különböző tartozásokból származó pénzösszegek folyhatnak be. További 80 710 euróval és 460 110 lejjel tartozik Dragneának egy Turnu Măgurelében működő kereskedelmi társaság, valamint 10 500 lejjel „egy párt Teleorman megyei szervezete”.

A korrupcióellenes ügyészség 2017. november 13-án jelentette be, hogy Liviu Dragnea akkori alsóházi elnök ellen bűnszövetkezet létrehozása, hivatali visszaélés és csalás gyanújával indított bűnvádi eljárást. A vádhatóság szerint a bűncselekményeket a politikus Teleorman megyei tanácselnöki minőségében követte el.

Az ügyben további nyolc személy ellen indult eljárás hasonló bűncselekmények gyanújával. A Tel Drum-ügy gyanúsítottjai körülbelül 127 millió lejes kárt okoztak.